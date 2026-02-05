科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

快訊

中央社／ 馬德里5日專電

西班牙擬禁止16歲以下青少年使用社群媒體，西班牙總理桑傑士宣布相關措施後，遭科技大亨馬斯克與Telegram創辦人度洛夫抨擊。總理昨天引用西文名言「犬吠之聲，前行之證」，將犬改為「科技寡頭」，暗喻他們的批評如犬吠。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，科技大亨、社群平台X所有人馬斯克（Elon Musk）先前在X上發文，批評西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）日前宣布擬禁止西班牙16歲以下青少年及兒童使用社群媒體的計劃。

馬斯克在推文中怒斥桑傑士「卑劣」，封他為「暴君」、「西班牙人民的叛徒」及「法西斯極權主義者」。

社群媒體Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）4日也加入戰局，在Telegram上發文，聲稱桑傑士打算實施的監管政策會威脅人們在網路上的自由。

度洛夫警告，西班牙政府這項決定可能會讓西班牙以保護為藉口，走上監控和審查之路，變成一個「監控國家」。

桑傑士也不甘示弱，昨天在X上發文反擊，引用相傳出自西班牙文學名著唐吉軻德（註：實際出處仍有爭議），唐吉軻德對僕人桑丘（Sancho）說的名言「任憑犬兒吠叫吧，桑丘，這證明我們正在前行的路上」，但他將「犬兒」（los perros）改成「科技寡頭」（tecno-oligarcas），並標示斜體以示強調。

他寫道，「任憑科技寡頭們叫囂吧，桑丘，這證明了我們正在前行的路上」（Deja que los tecno-oligarcasladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.），以諷刺2位科技富豪的批評就像犬吠。

這句西班牙名言常用來比喻，當人做正事時，不必理會批評和嘲諷，那些雜音正是走在正確道路上的證明。

在此之前，桑傑士與馬斯克已在X平台上，針對西班牙移民合法化的新政展開論戰。

桑傑士政府在1月27日宣布，為填補西班牙勞動缺口，今年將推動大規模移民「特別合法化」政策，預計惠及50萬名非法移民，申請過可獲得1年居留權與工作權，合法進入勞動市場與社會保險體系。

新法案除了在西班牙國內遭受右翼與極右翼等反對派強烈抨擊外，馬斯克1月29日也在X轉發一則「西班牙剛將50萬非法外星人合法化以打擊極右派」的推文，並寫下「哇」（Wow）表示震撼。

對此，桑傑士當晚在X以英文推文回應道，「火星可以等，人道不能等」（Mars can wait. Humanitycan’t.），引起西班牙媒體大幅關注並報導這場社群平台上的唇槍舌劍。

桑傑士對社群媒體採取的強硬立場與相關措施，部分遭到歐盟駁回，尤其是立法追究社群媒體負責人對平台出現仇恨言論的責任，歐盟表示，歐盟法律應著重在平台本身，而非個人。

不過，桑傑士態度堅決，他今天在西班牙工業部舉辦的會議上表示，「民主的聲音不會被演算法的科技寡頭壓制」。

西班牙 社群媒體 馬斯克
相關新聞

展延條約？美俄核武最後約束到期 美媒：雙方接近達成協議

美國新聞網站Axios引述3位知情人士報導，美國與俄羅斯接近達成協議，以在「新戰略武器裁減條約」今天到期失效後繼續遵守該...

泰國大選2月8日登場 學界分析指阿努廷有望續任總理

泰國8日將舉行國會大選，學界分析，無一政黨能單獨取得過半席次，在必須組成聯合政府的情況下，泰自豪黨有很大機會，能與其他小...

川習熱線兩小時！專家分析習近平對台表態「對川普4月來訪做鋪墊」

川普在他的社交平台Truth Social上稱這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」。《紐約時報》援引知情人士稱，這次通話持續了近兩個小時…

前英駐美大使捲入醜聞 施凱爾嘆「不知情」向艾普斯坦案受害者致歉

英國首相施凱爾今天向已故性犯罪富豪艾普斯坦案受害者致歉，就任命與艾普斯坦關係密切的曼德森出任美國大使一事說「對不起」

兩大核武庫不受限制…美、俄核武最後約束失效 引新軍備競賽疑慮

俄羅斯與美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約今天到期失效，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面

去年2度爆武裝衝突…柬埔寨請求法提供歷史文件 協助解決與泰國邊界爭議

柬埔寨外交部今天表示，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的...

