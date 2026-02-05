美特使：烏俄美阿布達比會談 同意交換314名戰俘

快訊

中央社／ 阿布達比5日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫今天表示，來自美國、烏克蘭俄羅斯的代表團已同意交換314名戰俘。他補充說，終結俄烏戰爭仍有許多工作要做。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X上發文表示：「今天，美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團同意交換314名戰俘，這將是（烏俄）5個月來首次交換戰俘。」

「這項成果來自細緻且富有成效的和平談判。雖然仍有許多工作要做，但這類行動顯示持續的外交努力正帶來具體成果，並推動終結烏克蘭戰爭的努力。」

魏科夫並未透露烏俄雙方交換戰俘的人數細節。白宮也尚未回應路透社有關換俘的相關提問。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天表示，儘管歐洲自二戰以來傷亡最慘重的衝突仍在激戰，美國居中斡旋促成的新一輪阿布達比（AbuDhabi）會談首日「成果豐碩」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）先前表示，烏克蘭預期這次會談將促成新一輪戰俘交換。

魏科夫在X平台又寫道，相關討論將持續進行，預計未來幾週會有進一步進展。

相關新聞

展延條約？美俄核武最後約束到期 美媒：雙方接近達成協議

美國新聞網站Axios引述3位知情人士報導，美國與俄羅斯接近達成協議，以在「新戰略武器裁減條約」今天到期失效後繼續遵守該...

泰國大選2月8日登場 學界分析指阿努廷有望續任總理

泰國8日將舉行國會大選，學界分析，無一政黨能單獨取得過半席次，在必須組成聯合政府的情況下，泰自豪黨有很大機會，能與其他小...

川習熱線兩小時！專家分析習近平對台表態「對川普4月來訪做鋪墊」

川普在他的社交平台Truth Social上稱這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」。《紐約時報》援引知情人士稱，這次通話持續了近兩個小時…

前英駐美大使捲入醜聞 施凱爾嘆「不知情」向艾普斯坦案受害者致歉

英國首相施凱爾今天向已故性犯罪富豪艾普斯坦案受害者致歉，就任命與艾普斯坦關係密切的曼德森出任美國大使一事說「對不起」

兩大核武庫不受限制…美、俄核武最後約束失效 引新軍備競賽疑慮

俄羅斯與美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約今天到期失效，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面

去年2度爆武裝衝突…柬埔寨請求法提供歷史文件 協助解決與泰國邊界爭議

柬埔寨外交部今天表示，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的...

