美特使：烏俄美阿布達比會談 同意交換314名戰俘

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫今天表示，來自美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團已同意交換314名戰俘。他補充說，終結俄烏戰爭仍有許多工作要做。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X上發文表示：「今天，美國、烏克蘭與俄羅斯的代表團同意交換314名戰俘，這將是（烏俄）5個月來首次交換戰俘。」

「這項成果來自細緻且富有成效的和平談判。雖然仍有許多工作要做，但這類行動顯示持續的外交努力正帶來具體成果，並推動終結烏克蘭戰爭的努力。」

魏科夫並未透露烏俄雙方交換戰俘的人數細節。白宮也尚未回應路透社有關換俘的相關提問。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天表示，儘管歐洲自二戰以來傷亡最慘重的衝突仍在激戰，美國居中斡旋促成的新一輪阿布達比（AbuDhabi）會談首日「成果豐碩」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）先前表示，烏克蘭預期這次會談將促成新一輪戰俘交換。

魏科夫在X平台又寫道，相關討論將持續進行，預計未來幾週會有進一步進展。