川習熱線兩小時！專家分析習近平對台表態「對川普4月來訪做鋪墊」

川普在他的社交平台Truth Social上稱這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」。《紐約時報》援引知情人士稱，這次通話持續了近兩個小時。

川普表示，他與習近平討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國從美國購買石油和天然氣以及考慮增加對包括大豆在內的美國農產品的采購。他還補充說，北京正在考慮將本季美國大豆采購量提高至2000萬噸，並在下一季提高至2500萬噸。

「和中國的關係，還有我和習近平主席的個人關係，都非常好，我們雙方都意識到保持這種關係的重要性，」川普在其社交媒體上寫道。「我相信，在我接下來的三年總統任期內，我和習主席以及中華人民共和國的關係方面將會取得很多積極成果！」

在中國官方媒體對這次通話的報道中，台灣議題得到凸顯。習近平強調，台灣問題是中美關係中「最重要」的問題。「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

新華社報道，川普就此回應表示：「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定，」並表示美中關係是世界上「最重要」的雙邊關係。

你有你的、我有我的關切

習近平在通話中還說，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。「只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。」

有分析人士表示，習近平選擇同一天與俄美兩國領導人通話實屬罕見，顯示北京正在將自己定位為一個具穩定性的全球大國。「這次通話的時機很罕見，也很耐人尋味。習近平同時與普京和川普通話並不常見，」戰略咨詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）合伙人陳澍（George Chen）在一篇網絡評論中寫道。

新加坡南洋理工大學副教授駱明輝（Dylan Loh）對法新社表示，「這確實表明，習近平能夠掌控局面，輕松地與兩位世界『強人』領導人通電話。」

今年一月，加拿大總理卡尼和英國首相斯塔默先後訪問中國並與習近平會晤。本月德國總理梅爾茨也將到訪北京。在周三的視頻通話中，普京和川普也分別與習近平談到了今年訪華的計劃。有分析認為，這一系列接觸和訪問，表明習近平有意將中國塑造成華盛頓之外的穩定選擇。

經濟學人智庫（EIU）的首席中國經濟專家蘇月對法新社表示，美國和中國都不會對俄羅斯做出全面承諾，因為「雙方目前主要關注的是穩定雙邊關係」。「中國若要與俄羅斯開展有意義的合作，很可能需要美國做出極具吸引力的交換條件。」

就習近平對台灣問題的表述，布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)對《紐約時報》表示，習近平的表態有著明顯的「針對性，而且很強硬」。他認為，顯然習近平「希望在此明確立場，向國內和川普總統表明，在台灣問題上，他始終沒有松懈」。

「他是在做鋪墊，告訴川普總統『等你4月來訪時，要准備好就台灣問題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要。』」何瑞恩說。

台灣外交部外交部政務次長陳明祺在接受法新社采訪時說：「我們並不太擔心這次電話溝通，」他說：「事實上，我們認為這將有助於穩定局勢，尤其是在中國繼續加劇台灣海峽和整個地區的緊張局勢之際。」

