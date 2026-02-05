快訊

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

兩大核武庫不受限制…美、俄核武最後約束失效 引新軍備競賽疑慮

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）和美國總統川普（右）。路透資料照
俄羅斯總統普亭（左）和美國總統川普（右）。路透資料照

俄羅斯美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約今天到期失效，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面。

美聯社報導，「新戰略武器裁減條約」（New START）的終止恐為令許多人憂心的無約束核軍備競賽創造條件。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年曾表示，若美國也照辦，俄方願意再遵守條約的限制一年，但美國總統川普對於是否展延條約遲未表態。他曾表示希望中國參與其中，但北京已經明確拒絕。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭昨天與中國國家主席習近平討論條約到期的相關議題，並指出華府對於展延提議迄無回應。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，莫斯科對於條約到期「持負面看法」，並對此表示遺憾。

俄羅斯外交部昨晚發布聲明指出，「在當前情勢下，我們認為新戰略武器裁減條約的締約方已不再受包括核心條款在內的條約內容任何義務或對等聲明的約束，並且原則上可以自由選擇後續行動」。

新戰略武器裁減條約於2010年由時任美國總統歐巴馬與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，規定各自部署、可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。條約原定2021年到期，後來延長5年。

普亭2023年2月宣布莫斯科暫停履行條約。不過克宮強調未完全退出條約，承諾繼續遵守核武數量上限。

普亭去年9月提議雙方可再遵守條約一年，爭取協商新協議的時間，並表示條約到期將造成局勢不穩，可能助長核武擴散。

新戰略武器裁減條約是美俄在經歷長期軍備競賽、多輪談判和一系列裁軍協議之後最新的軍控協議，其餘條約也已經終止。

川普曾表示支持繼續對核武設限，但希望中國參與潛在的新條約。

他上個月告訴「紐約時報」（The New York Times）：「我確實強烈認為，如果我們要這樣做，我認為中國應該參與延長協議。中國應該是協議的一部分。」

北京則不願接受針對其規模較小但持續增長核武庫施加限制，並敦促美國儘速恢復與俄羅斯展開核武談判。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會中指出：「中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。」

核武 俄羅斯 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川習通話談及伊朗 北京控管風險而非保護德黑蘭

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

川普施壓伊朗核談判之際 普丁會晤伊朗最高國安官員

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

相關新聞

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就...

兩大核武庫不受限制…美、俄核武最後約束失效 引新軍備競賽疑慮

俄羅斯與美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約今天到期失效，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面

去年2度爆武裝衝突…柬埔寨請求法提供歷史文件 協助解決與泰國邊界爭議

柬埔寨外交部今天表示，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的...

英相任命駐美大使捲艾普斯坦案 英工黨議員示警「施凱爾任期進入倒數」

英國首相施凱爾任命的駐美大使曼德森捲入已故性犯罪富豪艾普斯坦案醜聞，宣布退出工黨並辭去國會上議院議員職務。多名工黨議員示...

以色列總統受邀悼念雪梨邦代海灘罹難者 澳洲拒逮捕訴求

澳洲政府今天迴避了人權律師等人要求在以色列總統赫佐格到訪時將其逮捕的呼籲。赫佐格此行目的是向去年發生在邦代海灘的反猶太大...

強化海上監控能力！菲律賓在西南內海設監測站 大陸軍艦曾通過

菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reefs）自然公園設置海軍監測站，在保護海洋環境的同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。