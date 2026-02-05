去年2度爆武裝衝突…柬埔寨請求法提供歷史文件 協助解決與泰國邊界爭議

快訊

中央社／ 金邊5日綜合外電報導
柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的邊界爭議。美聯社
柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的邊界爭議。美聯社

柬埔寨外交部今天表示，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的邊界爭議。這一爭議去年曾兩度引發武裝衝突。

路透社報導，外交部4日發布聲明指出，洪馬內致函法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），希望獲得與邊界相關的歷史及技術文件，並歡迎法國提供專業和諮詢協助。

長達817公里的邊界最早於1907年由法國繪製，當時柬埔寨為法國殖民地。劃界依據的是自然分水嶺，將柬埔寨與泰國分隔開來。

雙方爭議領土包括數個著名歷史遺址，其中以11世紀印度教寺廟普里維希（Preah Vihear）神廟最為知名。

法國駐柬埔寨大使館與泰國外交部對分別提出的置評請求，均未立即回應。

依照聲明，洪馬內表示，柬埔寨也歡迎法國「建設性參與」解決這一長期爭端的努力。

洪馬內曾表示，馬克宏在過往會談中已表達協助意願。

去年7月，兩國在一名柬埔寨士兵於5月底衝突中喪生後，陷入數週緊張局勢，最終爆發戰鬥。

激烈衝突持續五天，造成43人喪生，最終在美國總統川普（Donald Trump）斡旋下，於馬來西亞促成脆弱的停火協議。

不過，雙方敵對行動於12月再度爆發，持續逾三週，並互相指責對方違反停火條款。

直到12月27日再度宣布停火前，雙方已有多達101人死亡，超過50萬人被迫流離失所。

