中央社／ 雪梨5日綜合外電報導
澳洲政府今天迴避了人權律師等人要求在以色列總統赫佐格到訪時將其逮捕的呼籲。美聯社資料照
澳洲政府今天迴避了人權律師等人要求在以色列總統赫佐格到訪時將其逮捕的呼籲。赫佐格此行目的是向去年發生在邦代海灘的反猶太大規模槍擊事件的罹難者致意。

去年12月14日，在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）舉行的一場猶太節日─光明節（Hanukkah）慶祝活動中發生攻擊事件，造成15人死亡。法新社報導，赫佐格（Isaac Herzog）獲邀自9日起展開為期4天的訪問，其間將與猶太社群會面。

一項由聯合國成立的調查於2025年發現，赫佐格曾表示所有巴勒斯坦人─「整個民族」都應對2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列的攻擊負責，這番言論被指為「煽動授權進行種族滅絕」。

以色列方面「明確」否認該調查報告，稱其「扭曲事實、虛假不實」，並要求廢除該機構。

作為聯合國調查以色列及巴勒斯坦地區人權侵害的「獨立國際調查委員會」成員，人權律師席多提（Chris Sidoti）表示：「如果他來，應該逮捕他。」

席多提公開呼籲取消赫佐格的邀請，或在他抵達時予以逮捕。他說，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）邀請以色列總統是一個「愚蠢的錯誤…這是一個錯誤的決定，必須在還來得及之前取消」。

親巴勒斯坦人士已號召在雪梨及澳洲全國各地舉行抗議赫佐格到訪的活動。不過，自邦代海灘攻擊事件發生後， 澳洲警方被賦予新的權力，可以拒絕批准當地示威活動。

對於赫佐格是否應被逮捕的提問，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，他是應政府邀請、並依猶太社群意願來訪。

她說：「赫佐格總統獲邀訪問澳洲，是為了向邦代海灘罹難者致意，並在我們所見最嚴重的本土恐怖攻擊與反猶事件後，陪伴並支持澳洲猶太社群。」

澳洲 猶太 以色列 人權
相關新聞

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就...

以色列總統受邀悼念雪梨邦代海灘罹難者 澳洲拒逮捕訴求

強化海上監控能力！菲律賓在西南內海設監測站 大陸軍艦曾通過

菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reefs）自然公園設置海軍監測站，在保護海洋環境的同時...

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

2026年，全球資本市場最受矚目的焦點莫過於馬斯克（Elon Musk）所創辦的 SpaceX 預計於年中到年底這段期間內上市。近期 SpaceX 也動作頻頻，先是收購馬斯克的另一間 AI 公司 xAI，並尋求提早成為指數成分股，因而不斷登上媒體版面。

日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

根據日本政府總務省消防廳截至今天上午8時30分的統計，從1月20日起發生的大雪，使日本全國因雪有關的死亡人數攀升至38人...

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

美國總統川普4日與中國大陸國家主席習近平通話後，在真實社群發文表示，這是一通「非常精彩」、時間很長且內容深入的通話，雙方...

