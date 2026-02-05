以色列總統受邀悼念雪梨邦代海灘罹難者 澳洲拒逮捕訴求

澳洲政府今天迴避了人權律師等人要求在以色列總統赫佐格到訪時將其逮捕的呼籲。赫佐格此行目的是向去年發生在邦代海灘的反猶太大規模槍擊事件的罹難者致意。

去年12月14日，在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）舉行的一場猶太節日─光明節（Hanukkah）慶祝活動中發生攻擊事件，造成15人死亡。法新社報導，赫佐格（Isaac Herzog）獲邀自9日起展開為期4天的訪問，其間將與猶太社群會面。

一項由聯合國成立的調查於2025年發現，赫佐格曾表示所有巴勒斯坦人─「整個民族」都應對2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列的攻擊負責，這番言論被指為「煽動授權進行種族滅絕」。

以色列方面「明確」否認該調查報告，稱其「扭曲事實、虛假不實」，並要求廢除該機構。

作為聯合國調查以色列及巴勒斯坦地區人權侵害的「獨立國際調查委員會」成員，人權律師席多提（Chris Sidoti）表示：「如果他來，應該逮捕他。」

席多提公開呼籲取消赫佐格的邀請，或在他抵達時予以逮捕。他說，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）邀請以色列總統是一個「愚蠢的錯誤…這是一個錯誤的決定，必須在還來得及之前取消」。

親巴勒斯坦人士已號召在雪梨及澳洲全國各地舉行抗議赫佐格到訪的活動。不過，自邦代海灘攻擊事件發生後， 澳洲警方被賦予新的權力，可以拒絕批准當地示威活動。

對於赫佐格是否應被逮捕的提問，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，他是應政府邀請、並依猶太社群意願來訪。

她說：「赫佐格總統獲邀訪問澳洲，是為了向邦代海灘罹難者致意，並在我們所見最嚴重的本土恐怖攻擊與反猶事件後，陪伴並支持澳洲猶太社群。」