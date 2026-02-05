快訊

中央社／ 馬尼拉5日專電
菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁自然公園設置海軍監測站；杜巴塔哈礁自然公園位於菲律賓西南部的蘇祿海。圖為漁船在蘇祿海的落日下緩緩駛過。美聯社
菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁自然公園設置海軍監測站；杜巴塔哈礁自然公園位於菲律賓西南部的蘇祿海。圖為漁船在蘇祿海的落日下緩緩駛過。美聯社

菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reefs）自然公園設置海軍監測站，在保護海洋環境的同時，強化海上監控能力。

菲律賓西部海軍司令部（Western Naval Command）3日與杜巴塔哈管理處簽署備忘錄，未來將在自然公園內設置海軍監測站，派遣人員進駐，提升海域監控能力。

杜巴塔哈礁自然公園位於菲律賓西南部的蘇祿海（Sulu Sea），面積9萬6828公頃，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界自然遺產，同時也是潛水勝地；蘇祿海則是南與婆羅洲島相鄰，西與南海隔著巴拉旺島（Palawan Island）相望。

菲律賓西部海軍司令席巴拉（Vincent Sibala）今天發布新聞稿強調，透過整合海軍的資源與杜巴塔哈管理處的環保專業，監測站能在蘇祿海建立有效的海上態勢感知能力，同步強化防衛能力及推動永續海洋管理。

席巴拉補充，杜巴塔哈礁海域不時發生盜漁事件，監測站可向周邊海域投送海軍即時支援力量，如巡邏、監偵與快速應變等。

菲律賓西部海軍司令部未說明監測站預期何時完成設置。

另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，中國研究船和海軍軍艦過去曾經通過蘇祿海，最近一次是在2025年2月，由飛彈巡洋艦、護衛艦以及補給艦組成的中國海軍艦隊，從黃岩島（又稱民主礁）海域南下，穿越蘇祿海之後，離開菲律賓水域。

中國軍艦當時在回應菲方無線電通訊時，主張行使自由航行權無害通過，但菲律賓軍方質疑，中方艦隊多次減速至每小時5至6節左右，航行緩慢，違反無害通過規範。

崔尼代指出，海軍在杜巴塔哈礁海域設置監測站，將更有效監控菲律賓群島之間的海上航道，支援海岸防衛隊以及漁業局船隻執法與巡護。

海軍司令部 菲律賓 監控 軍艦 南海
搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就...

強化海上監控能力！菲律賓在西南內海設監測站 大陸軍艦曾通過

菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reefs）自然公園設置海軍監測站，在保護海洋環境的同時...

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

2026年，全球資本市場最受矚目的焦點莫過於馬斯克（Elon Musk）所創辦的 SpaceX 預計於年中到年底這段期間內上市。近期 SpaceX 也動作頻頻，先是收購馬斯克的另一間 AI 公司 xAI，並尋求提早成為指數成分股，因而不斷登上媒體版面。

日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

根據日本政府總務省消防廳截至今天上午8時30分的統計，從1月20日起發生的大雪，使日本全國因雪有關的死亡人數攀升至38人...

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

美國總統川普4日與中國大陸國家主席習近平通話後，在真實社群發文表示，這是一通「非常精彩」、時間很長且內容深入的通話，雙方...

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

