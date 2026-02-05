泰國娛樂用大麻管控趨嚴 逾7000家店恐關門

快訊

中央社／ 曼谷5日專電

泰國約有1.8萬間大麻店，因監管收緊及新規定，估計有7000多間可能關閉，導致數千萬泰銖投資付諸流水，許多小型店家面臨經濟損失。

泰國民族報（The Nation）日前引用公共衛生部去年12月28日的數據指出，全國共有1萬8000多家大麻店，其中8600多家的營業執照2025年到期，僅有1000多家續照，可能關閉的估計7000多間。

報導指出，關閉的大麻店大多是泰國政府2022年6月9日將娛樂用大麻合法化後所成立。

泰國先是在2018年開放大麻用於醫療和研究，再於2022年開放一般民眾種植及消費大麻。此後大麻商店在泰國如雨後春筍般冒出，並出現以大麻為主題的各種娛樂項目。

不過，為泰黨（Pheu Thai Party）領導的政府2023年上任後，宣布大麻政策轉彎，衛生部去年簽署命令禁止娛樂用途的大麻銷售。

泰國旅遊局去年6月曾發布公告表示，大麻花僅限醫療及研究用途，娛樂用途全面禁止，未經許可持有、吸食或銷售大麻花均屬違法行為。

民族報指出，另一項新的部長命令使大麻店更難以遵守相關規定，即大麻店須配備有執照或註冊的醫學從業人員才能合法經營。據規定，大麻花被歸類為「管制草藥」，只能憑持證醫療專業人員的處方出售。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 泰國
