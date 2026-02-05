軍官遇襲以軍發動空襲反擊 加薩24死含3童
加薩衛生部官員表示，以色列今天在加薩走廊發動的空襲造成24人死亡，其中包含3名兒童。以色列軍方表示，這波攻擊是針對恐怖分子向其部隊開火、導致軍官受重傷的回應。
法新社報導，儘管由美國斡旋的停火協議已於上個月進入第二階段，加薩走廊仍持續發生暴力衝突，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）互控對方違反協議。此次事件發生在以色列局部重啟加薩與埃及邊境間唯一不經過以色列的拉法（Rafah）通道後。
哈瑪斯轄下的加薩衛生部表示，一系列空襲造成21人死亡，其中包括3名兒童，另有至少38人受傷。加薩民防機構補充，加薩走廊中部一處帳篷遭襲擊，另造成2人死亡、8人受傷；而在加薩市西側，一群平民也遭到空襲，其中1人死亡。
紅十字會與紅新月會國際聯合會（InternationalFederation of Red Cross and Red Crescent Societies）對一名值勤的急救人員薩米里（Hussein Hassan Hussein Al-Samiri）在加薩南部馬瓦希地區（Al-Mawasi）遭轟炸身亡一事，表示「強烈憤慨」。
以色列軍方強調，軍方已盡可能採取措施減輕對平民的傷害，並承認此次攻擊波及數名無關平民。軍方指出，主要攻擊目標為哈瑪斯排長阿希（Bilal AbuAssi），他在2023年10月7日突襲以色列、引發加薩戰爭的行動中，曾帶領攻擊一座集體農場（Kibbutz）。
以軍並表示，已成功擊斃遭控殺害被俘以色列士兵馬仙諾（Noa Marciano）的凶手哈比爾（MuhammadIssam Hassan al-Habil），以及哈瑪斯盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的北加薩指揮官拉齊亞納（AliRaziana）。
加薩市居民哈鮑許（Abu Mohammed Haboush）描述，他當時正在睡覺，突然砲彈與槍聲如雨落下，導致多名年輕人死亡，其中包括他的兒子與姪子。
加薩民防機構表示，在南部汗尤尼斯地區（KhanYunis），以色列發動空襲擊中安置流離失所巴勒斯坦人的房屋與帳篷後，有3具遺體被送往納瑟醫院（Nasser Hospital）。西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohamed Abu Salmiya）表示，醫院接收14名傷者，並強調由於藥品與醫療物資嚴重短缺，加薩全境的醫院正面臨極其艱難的處境。
加薩衛生部指出，自去年10月停火生效以來，以色列攻擊已造成至少556人死亡。以色列軍方則表示，在同一期間有4名士兵陣亡。
