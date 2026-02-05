快訊

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

軍官遇襲以軍發動空襲反擊 加薩24死含3童

中央社／ 加薩市4日綜合外電報導

加薩衛生部官員表示，以色列今天在加薩走廊發動的空襲造成24人死亡，其中包含3名兒童。以色列軍方表示，這波攻擊是針對恐怖分子向其部隊開火、導致軍官受重傷的回應。

法新社報導，儘管由美國斡旋的停火協議已於上個月進入第二階段，加薩走廊仍持續發生暴力衝突，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）互控對方違反協議。此次事件發生在以色列局部重啟加薩與埃及邊境間唯一不經過以色列的拉法（Rafah）通道後。

哈瑪斯轄下的加薩衛生部表示，一系列空襲造成21人死亡，其中包括3名兒童，另有至少38人受傷。加薩民防機構補充，加薩走廊中部一處帳篷遭襲擊，另造成2人死亡、8人受傷；而在加薩市西側，一群平民也遭到空襲，其中1人死亡。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（InternationalFederation of Red Cross and Red Crescent Societies）對一名值勤的急救人員薩米里（Hussein Hassan Hussein Al-Samiri）在加薩南部馬瓦希地區（Al-Mawasi）遭轟炸身亡一事，表示「強烈憤慨」。

以色列軍方強調，軍方已盡可能採取措施減輕對平民的傷害，並承認此次攻擊波及數名無關平民。軍方指出，主要攻擊目標為哈瑪斯排長阿希（Bilal AbuAssi），他在2023年10月7日突襲以色列、引發加薩戰爭的行動中，曾帶領攻擊一座集體農場（Kibbutz）。

以軍並表示，已成功擊斃遭控殺害被俘以色列士兵馬仙諾（Noa Marciano）的凶手哈比爾（MuhammadIssam Hassan al-Habil），以及哈瑪斯盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的北加薩指揮官拉齊亞納（AliRaziana）。

加薩市居民哈鮑許（Abu Mohammed Haboush）描述，他當時正在睡覺，突然砲彈與槍聲如雨落下，導致多名年輕人死亡，其中包括他的兒子與姪子。

加薩民防機構表示，在南部汗尤尼斯地區（KhanYunis），以色列發動空襲擊中安置流離失所巴勒斯坦人的房屋與帳篷後，有3具遺體被送往納瑟醫院（Nasser Hospital）。西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohamed Abu Salmiya）表示，醫院接收14名傷者，並強調由於藥品與醫療物資嚴重短缺，加薩全境的醫院正面臨極其艱難的處境。

加薩衛生部指出，自去年10月停火生效以來，以色列攻擊已造成至少556人死亡。以色列軍方則表示，在同一期間有4名士兵陣亡。

加薩走廊 以色列 死亡
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

拉法開放前夕 以再襲加薩釀32死 以高官首提約7萬巴人喪命

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

以色列控哈瑪斯違反停火協議 空襲加薩釀26死

西班牙警方逮捕中籍髮廊老闆 涉透過加密貨幣資助哈瑪斯

相關新聞

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就...

日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

根據日本政府總務省消防廳截至今天上午8時30分的統計，從1月20日起發生的大雪，使日本全國因雪有關的死亡人數攀升至38人...

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

美國總統川普4日與中國大陸國家主席習近平通話後，在真實社群發文表示，這是一通「非常精彩」、時間很長且內容深入的通話，雙方...

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

高市早苗擄獲日本年輕粉絲 但高人氣能助她贏下改選？

日本首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群中的支持率高達近九成，在這次日本眾議院改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。高市為何能成為日本年輕人的偶像？她能靠粉絲應援打贏選戰嗎？

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。