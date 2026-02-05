搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就相關行動進行協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。

根據報導，魯吉尼涅的原話是：「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」（jumped in front of the train and lost）。她說，儘管其他歐洲國家也設立台灣代表處，但都是在「正常協調之後，並選擇『台北代表處』這個名稱」後才開設。

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家在某種程度上仍設法與中國維持務實關係，但立陶宛方面很可能犯下重大錯誤，「以為如果我們主動提出某些作法、率先採取行動，世界就會突然欣賞我們。嗯，在這個案例中我們試了，我們設立了台灣代表處，但世界並沒有欣賞，沒有人欣賞。」

她認為，歐洲採取統一立場是處理對中關係的最佳策略，「如果我們要建立某些關係或推動相關計畫，就必須考量本國利益，什麼對我們的國家和人民有利，應該放在第一位。如果這對我們的國家和人民沒有好處，我們為什麼要脫離整個歐盟，走上一條注定沒有結果的路？這正是一個例子，顯示國際關係中需要不同的戰術。」

維爾紐斯與北京過去幾年一直因如何恢復雙方外交代表機構而陷入僵局，起因正是駐立陶宛台灣代表處（Taiwanese Representative Office in Lithuania）的名稱爭議。2025年9月上任的魯吉尼涅政府在施政計畫中，納入「將與中國的外交關係恢復至與其他歐盟國家相同外交層級」的目標。

魯吉尼涅解釋：「讓時鐘倒轉是一個非常複雜的過程。如果我們能夠按照施政計畫中所列，在技術層面逐步協調某些要素，就能看到關係正常化的實際可能性，但這並不意味著我們會立刻衝進彼此的懷抱。」

她說，立陶宛目前正與中國展開談判的「第一小步」，雙方持續溝通，但也補充指出，在尋求關係正常化的過程中，必須與歐盟及美國協調立場。「我們必須將自己放在更大整體的脈絡中，並共同做出對立陶宛特別有利的決定。在關係與聯繫受損、甚至完全中斷之後，要讓關係恢復正常，將是一段非常艱難而漫長的旅程。」