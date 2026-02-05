快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛總理魯吉尼涅2025年12月12日在拉脫維亞首都里加，與愛沙尼亞及拉脫維亞總理會晤後出席聯合記者會。歐新社
立陶宛總理魯吉尼涅2025年12月12日在拉脫維亞首都里加，與愛沙尼亞及拉脫維亞總理會晤後出席聯合記者會。歐新社

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就相關行動進行協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。

根據報導，魯吉尼涅的原話是：「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」（jumped in front of the train and lost）。她說，儘管其他歐洲國家也設立台灣代表處，但都是在「正常協調之後，並選擇『台北代表處』這個名稱」後才開設。

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家在某種程度上仍設法與中國維持務實關係，但立陶宛方面很可能犯下重大錯誤，「以為如果我們主動提出某些作法、率先採取行動，世界就會突然欣賞我們。嗯，在這個案例中我們試了，我們設立了台灣代表處，但世界並沒有欣賞，沒有人欣賞。」

她認為，歐洲採取統一立場是處理對中關係的最佳策略，「如果我們要建立某些關係或推動相關計畫，就必須考量本國利益，什麼對我們的國家和人民有利，應該放在第一位。如果這對我們的國家和人民沒有好處，我們為什麼要脫離整個歐盟，走上一條注定沒有結果的路？這正是一個例子，顯示國際關係中需要不同的戰術。」

維爾紐斯與北京過去幾年一直因如何恢復雙方外交代表機構而陷入僵局，起因正是駐立陶宛台灣代表處（Taiwanese Representative Office in Lithuania）的名稱爭議。2025年9月上任的魯吉尼涅政府在施政計畫中，納入「將與中國的外交關係恢復至與其他歐盟國家相同外交層級」的目標。

魯吉尼涅解釋：「讓時鐘倒轉是一個非常複雜的過程。如果我們能夠按照施政計畫中所列，在技術層面逐步協調某些要素，就能看到關係正常化的實際可能性，但這並不意味著我們會立刻衝進彼此的懷抱。」

她說，立陶宛目前正與中國展開談判的「第一小步」，雙方持續溝通，但也補充指出，在尋求關係正常化的過程中，必須與歐盟及美國協調立場。「我們必須將自己放在更大整體的脈絡中，並共同做出對立陶宛特別有利的決定。在關係與聯繫受損、甚至完全中斷之後，要讓關係恢復正常，將是一段非常艱難而漫長的旅程。」

立陶宛 台灣代表處
延伸閱讀

減少對陸稀土依賴…歐盟擬與美推進關鍵礦產夥伴關係 陸方回應了

尋求結盟制衡中國 歐美將啟動稀土部長級會談

台灣半導體科研合作助力 立陶宛理工大學獲科技獎

「中型強國」使歐洲誤入歧途？立陶宛議員：合作不應走向對中依賴

相關新聞

日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

根據日本政府總務省消防廳截至今天上午8時30分的統計，從1月20日起發生的大雪，使日本全國因雪有關的死亡人數攀升至38人...

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

美國總統川普4日與中國大陸國家主席習近平通話後，在真實社群發文表示，這是一通「非常精彩」、時間很長且內容深入的通話，雙方...

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

高市早苗擄獲日本年輕粉絲 但高人氣能助她贏下改選？

日本首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群中的支持率高達近九成，在這次日本眾議院改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。高市為何能成為日本年輕人的偶像？她能靠粉絲應援打贏選戰嗎？

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

