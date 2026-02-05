宗教高峰會捍衛信仰權 團結對抗獨裁政權

宗教論壇捍衛全球信仰自由！美國華盛頓近日召開國際宗教自由高峰會，並強調全球約八成人口仍面臨宗教壓迫，尤其中國、伊朗與俄羅斯等國家干預日益嚴重。對此，倡議者呼籲應建立全球草根運動，並透過跨黨派合作與基層結盟，保障受威權政府威脅的信仰權利。

宗教自由高峰會

《基督日報》報導，第六屆國際宗教自由高峰會2日於華盛頓特區開幕，為期兩天的會議聚集代表30多個宗教信仰的全球組織，活動包括全體會議、專題演講和工作坊，共同呼籲全球加強對信仰自由的倡導，並關注人權行動、問責制度和全球意識。

「這是最好的時代，也是最壞的時代。」高峰會聯合主席斯威特指出，儘管捍衛宗教權利的運動日益壯大，但世界各地的限制迫害仍在增加，國際宗教自由運動正處於十字路口。

《EWTN》指出，全球逾八成人口面臨宗教迫害，其中，中國、伊朗與俄羅斯是主要威脅政權，而跨國鎮壓與AI技術也加劇了侵權風險。對此，這場高峰會強調團結跨黨派合作與基層結盟，以對抗虛無主義並捍衛全球人權。

對抗獨裁爭取自由

國際宗教自由高峰會於2021年啟動，現已發展成為全球規模最大的致力於推廣宗教或信仰自由的民間社會盛會之一。據統計，全球近80%的人口生活在對宗教活動限制干預的國家中，近年來這趨勢仍在不斷加劇。

如今，高峰會的目標是爭取政府和大眾對國際宗教自由的支持。美國前任宗教無任所大使布朗巴克表示，宗教自由是一場道德和地緣政治的鬥爭，其代表著自由的核心，以對抗世界各地的獨裁政權。

