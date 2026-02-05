快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

宗教高峰會捍衛信仰權 團結對抗獨裁政權

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國華盛頓近日召開國際宗教自由高峰會，呼籲應建立全球草根運動，保障受威權政府威脅的信仰權利。（Photo from IRF Summit）
美國華盛頓近日召開國際宗教自由高峰會，呼籲應建立全球草根運動，保障受威權政府威脅的信仰權利。（Photo from IRF Summit）

宗教論壇捍衛全球信仰自由！美國華盛頓近日召開國際宗教自由高峰會，並強調全球約八成人口仍面臨宗教壓迫，尤其中國、伊朗與俄羅斯等國家干預日益嚴重。對此，倡議者呼籲應建立全球草根運動，並透過跨黨派合作與基層結盟，保障受威權政府威脅的信仰權利。

宗教自由高峰會

基督日報》報導，第六屆國際宗教自由高峰會2日於華盛頓特區開幕，為期兩天的會議聚集代表30多個宗教信仰的全球組織，活動包括全體會議、專題演講和工作坊，共同呼籲全球加強對信仰自由的倡導，並關注人權行動、問責制度和全球意識。

「這是最好的時代，也是最壞的時代。」高峰會聯合主席斯威特指出，儘管捍衛宗教權利的運動日益壯大，但世界各地的限制迫害仍在增加，國際宗教自由運動正處於十字路口。

EWTN》指出，全球逾八成人口面臨宗教迫害，其中，中國、伊朗與俄羅斯是主要威脅政權，而跨國鎮壓與AI技術也加劇了侵權風險。對此，這場高峰會強調團結跨黨派合作與基層結盟，以對抗虛無主義並捍衛全球人權。

對抗獨裁爭取自由

國際宗教自由高峰會於2021年啟動，現已發展成為全球規模最大的致力於推廣宗教或信仰自由的民間社會盛會之一。據統計，全球近80%的人口生活在對宗教活動限制干預的國家中，近年來這趨勢仍在不斷加劇。

如今，高峰會的目標是爭取政府和大眾對國際宗教自由的支持。美國前任宗教無任所大使布朗巴克表示，宗教自由是一場道德和地緣政治的鬥爭，其代表著自由的核心，以對抗世界各地的獨裁政權。

【更多精采內容，詳見

峰會 信仰 運動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026台北國際書展／泰國人氣作家MTRD.S首度來台 「獵愛殺手」引領奇幻推理耽美新潮流

美國務卿：準備好與伊朗會談　須談飛彈與核子計畫

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

德國記者駐點6年後心得：中共政權「穩如磐石」

相關新聞

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就...

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

美國總統川普4日與中國大陸國家主席習近平通話後，在真實社群發文表示，這是一通「非常精彩」、時間很長且內容深入的通話，雙方...

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

根據日本政府總務省消防廳截至今天上午8時30分的統計，從1月20日起發生的大雪，使日本全國因雪有關的死亡人數攀升至38人...

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

高市早苗擄獲日本年輕粉絲 但高人氣能助她贏下改選？

日本首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群中的支持率高達近九成，在這次日本眾議院改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。高市為何能成為日本年輕人的偶像？她能靠粉絲應援打贏選戰嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。