日本降雪增至38死413傷 本週假日恐再迎大雪

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本東北部青森縣，民眾2日在房屋附近清理積雪。路透
根據日本政府總務省消防廳截至今天上午8時30分的統計，從1月20日起發生的大雪，使日本全國因雪有關的死亡人數攀升至38人，其中新潟縣有14人死亡，為日本各地最多。

日本放送協會（NHK）報導，相關死亡案例包含在除雪期間發生事故，或是突發性的身體不適，按地區來看，新潟縣14人最多、秋田縣7人第二多、山形縣5人、北海道與青森縣分別有4人，岩手縣、長野縣、京都府、島根縣各有1人。

因大雪有關的受傷案例，截至相同時間，日本全國共有413人輕重傷。

氣象廳指出，日本大範圍地區今天氣溫上升，積雪較多的區域要充分留意屋頂落雪、冰柱落下、雪崩。

以青森為例，當地昨天起氣溫上升，青森市積雪一度達180公分，並快速融化，今天上午8時觀測到的積雪快速下降到139公分。

受到快速融雪影響，青森市內的路面狀況惡化，進一步使青森市花園地區今天上午8時左右的通勤時段，車流回堵500公尺以上。而且車道旁的積雪猶如山一樣，擠壓車道寬度。

氣象廳預測，北海道地區與東北地區的風雪會逐漸增強，日本海沿岸為主的地區本月7日與8日預期會下大雪，其中北海道地區要留意暴風雪引發的交通影響。

日本TBS電視台報導，總務省消防廳提醒日本民眾，除雪之際不要單獨行動，要由其他家人或鄰居陪同，同時攜帶手機，以及在除雪時配戴繩索與安全帽。

日本 青森 死亡
