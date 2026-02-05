川習通話談及伊朗 北京控管風險而非保護德黑蘭

美國總統川普表示，他4日與中國國家主席習近平通話時有談及伊朗局勢。中方目前並未表態支持伊朗，外界研判北京在伊朗問題上採取相對風險管理，而非保護德黑蘭。

華爾街日報指出，習近平4日與川普通話前已先和俄國總統普丁視訊。據普丁的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）轉述，習、普兩人「校準彼此立場」，在伊朗、委內瑞拉與古巴等多個當前重要議題統一口徑。

對北京與莫斯科而言，伊朗是中東局勢的重中之重，不願看到當地動盪。華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻認為，俄中雙方對華府可能軍事打擊伊朗的關注「已提升到新的層級」。

雖然川普形容4日與習近平進行「極佳」討論，但習近平方面的說法則顯得更為審慎。根據中國官方新華社發布的內容，習近平告訴川普「美方有美方的關切，中方有中方的關切」，並說「只要雙方秉持平等、尊重、互惠態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法」。

習近平提及「中國言必信、行必果」，被華爾街日報解讀為釋放明確訊號：任何中國在伊朗問題上的讓步，都將取決於華府是否回應北京及確保中國自身利益。

前美國國務院高層、現任職亞洲社會政策研究所（ASPI）的羅素（Daniel Russel）說：「習近平面對川普、尤其在伊朗議題上的整體姿態是風險管理。習關心的是保護中國自身利益，而不是保護伊朗。他在此面臨多重利益考量：希望維持穩定與降溫，以確保石油供應與價格穩定，並避免中國所依賴的航道受干擾。」

北京截至目前仍未明確表態站到伊朗一方，態度審慎一如早先川普施壓委內瑞拉時，並未大力支持委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

Axios新聞網引述兩名美方官員透露，原本華府因不滿伊朗堅持會談地點由伊斯坦堡改至阿曼而準備取消會談，但在至少9名中東領袖4日緊急遊說後，川普政府同意配合改至阿曼與伊朗會談。

一名美方官員說：「他們要求我們繼續這場會議，聽聽伊朗人要說什麼。我們回覆阿拉伯諸國，如果他們堅持，我們就繼續參加這場會。但我們對會談效果非常懷疑。」第2名美方官員表示，川普政府同意保住會談，是「出於對美國在中東盟友的尊重」。

美國與伊朗早先同意6日於伊斯坦堡會面，並由其他中東國家以觀察員身分參與。但伊朗方面3日拋出希望將談判地點改至阿曼並改為雙邊形式，以確保討論僅聚焦於核議題，而不涉及飛彈等美方關切的其他問題。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）5日將先前往卡達與卡達政府商討伊朗議題，之後轉往阿曼與伊朗人員會面。