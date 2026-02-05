眾院駁回彈劾小馬可仕案 菲總統府：持續改善經濟

快訊

中央社／ 馬尼拉5日專電

菲律賓民間人士與團體1月間針對總統小馬可仕提出的彈劾申訴，已遭眾議院司法委員會駁回。總統府馬拉坎南宮感到欣慰，並表示小馬可仕將會向前看，致力於改善國家經濟。

菲律賓多家媒體今天引述馬拉坎南宮（MalacanangPalace）發言人卡斯楚（Claire Castro）報導，馬拉坎南宮認為彈劾申訴並無實質依據，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也有信心自己並未犯下任何可被彈劾的行為。

卡斯楚說，如今小馬可仕將繼續向前行，專注於改善國家經濟。

今年1月間，菲律賓1名律師和民團「愛國聯盟」（Makabayan Coalition），分別以貪污、背叛公眾信任、治理不當等罪名，向眾議院秘書處提出彈劾小馬可仕的訴狀。

這些罪名大多源自於去年7月爆發防洪工程弊案，以及菲律賓政府將前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）押送國際刑事法院（ICC）等事由。

眾議院司法委員會4日分別以42比1、39比7的票數，駁回這2份彈劾狀。

司法委員會主席路易斯楚（Gerville Luistro）在GMA電視台受訪時說，委員會經過3天的審議，裁定這2份彈劾狀中指控小馬可仕的罪行，與可彈劾事由之間缺乏關聯性或因果關係。

她說，針對小馬可仕的指控並非基於指控者個人知情，且彈劾狀所附的證據，也都只是剪報內容，因此委員會認定彈劾狀的實質內涵不足，「等同於駁回」。

但路易斯楚補充，委員會的裁決仍須經眾議院至少1/3的眾議員同意，否則彈劾狀將被退回委員會，由司法委員會提出彈劾條款，再次提交眾議院表決，屆時若有至少1/3的眾議員批准，即會送交參議院繼續審理。

從近期重要政治表決與結盟結構來看，現今眾議院318席中，逾8成議員傾向支持小馬可仕陣營。外界評估，司法委員會裁決被否決的可能性極低。

小馬可仕 眾議院 司法
