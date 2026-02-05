布拉格天鵝遭擄走影片瘋傳 警追查疑非法交易慣犯

近期有一名男子在布拉格的河岸「擄走」天鵝，過程被一名目擊者拍下，影片在網路上瘋傳。動保協會指出，男子多年來從事非法動物交易，並非首次犯案。捷克警方已介入調查。

一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，一名男子在捷克首都布拉格的河岸捕捉鄰近岸邊的天鵝，將牠緊抱在腹前，帶到車旁並放入箱子，整個過程被一名目擊者拍下。

最早揭露此事並分享目擊影片的是「跑步援助收容所」協會（Běhejme a pomáhejme útulkům）。協會指出，事件發生在1月21日，一名男子在布拉格伏爾塔瓦（Vltava）河岸抓走兩隻天鵝並帶上車。當時有目擊者勸阻他，並警告將報警處理。

根據協會的說法，目擊者已將影片與照片交給警方，其中可清楚辨識男子將天鵝放入的車輛車牌號碼。據稱，這並非是這名「擄走天鵝者」首次被人目擊犯案。

根據布拉格晨報（Prague Morning）報導，長期監測布拉格的天鵝族群、「自願生態鳥類保護協會」負責人馬科尼（Karel Makoň）指出，男子是一名來自南波希米亞的獸醫兼家禽繁殖者。捷克當局曾在這名男子身上發現多個布拉格天鵝的識別腳環。

布拉格晨報引述馬科尼說法，該男子多年來從事非法動物交易，曾在多個國家因運輸受保護動物而被拘留、罰款與起訴，涉及的動物包括猛禽、貓頭鷹、水禽、鸚鵡和犬隻。

捷克警方發言人理赫爾迪納（Richard Hrdina）向捷克媒體iDNES.cz表示：「本案正由斯米霍夫（Smíchov）地區派出所的警方查證，追查這名男子的身分。同時將釐清法律，確認此行為是否構成刑事犯罪，或僅屬行政違規。」

布拉格副市長卜吉比索爾（Jiří Pospíšil）也在社群平台上分享影片，呼籲民眾協助警方追查，並在遇到類似情況時即時介入。「如果有人曾在過去目擊，甚至拍下該男子的行為，請務必聯繫警方。你們的證詞可能成為拼湊真相的重要線索。」

捕捉布拉格天鵝的案件2021年12月也曾發生。當時一名64歲男子同樣抓了天鵝並帶上車，他辯稱天鵝喉嚨裡卡釣魚鉤，導致吞嚥困難，他是為了幫助動物而打算載去治療，還自稱具獸醫學歷與實務經驗，但無法提出任何證明。

然而，通報者對事件的描述完全不同，指男子都是抓走離最近的天鵝。

布拉格市警局發言人賽費托娃（Irena Seifertová）說：「根據獸醫報告，兩隻天鵝的喉嚨裡都沒有釣魚鉤。隨後趕到現場的國家警察接手處理案件後續。」