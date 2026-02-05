快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

布拉格天鵝遭擄走影片瘋傳 警追查疑非法交易慣犯

中央社／ 記者劉郁葶布拉格5日專電

近期有一名男子在布拉格的河岸「擄走」天鵝，過程被一名目擊者拍下，影片在網路上瘋傳。動保協會指出，男子多年來從事非法動物交易，並非首次犯案。捷克警方已介入調查。

一段在社群媒體瘋傳的影片顯示，一名男子在捷克首都布拉格的河岸捕捉鄰近岸邊的天鵝，將牠緊抱在腹前，帶到車旁並放入箱子，整個過程被一名目擊者拍下。

最早揭露此事並分享目擊影片的是「跑步援助收容所」協會（Běhejme a pomáhejme útulkům）。協會指出，事件發生在1月21日，一名男子在布拉格伏爾塔瓦（Vltava）河岸抓走兩隻天鵝並帶上車。當時有目擊者勸阻他，並警告將報警處理。

根據協會的說法，目擊者已將影片與照片交給警方，其中可清楚辨識男子將天鵝放入的車輛車牌號碼。據稱，這並非是這名「擄走天鵝者」首次被人目擊犯案。

根據布拉格晨報（Prague Morning）報導，長期監測布拉格的天鵝族群、「自願生態鳥類保護協會」負責人馬科尼（Karel Makoň）指出，男子是一名來自南波希米亞的獸醫兼家禽繁殖者。捷克當局曾在這名男子身上發現多個布拉格天鵝的識別腳環。

布拉格晨報引述馬科尼說法，該男子多年來從事非法動物交易，曾在多個國家因運輸受保護動物而被拘留、罰款與起訴，涉及的動物包括猛禽、貓頭鷹、水禽、鸚鵡和犬隻。

捷克警方發言人理赫爾迪納（Richard Hrdina）向捷克媒體iDNES.cz表示：「本案正由斯米霍夫（Smíchov）地區派出所的警方查證，追查這名男子的身分。同時將釐清法律，確認此行為是否構成刑事犯罪，或僅屬行政違規。」

布拉格副市長卜吉比索爾（Jiří Pospíšil）也在社群平台上分享影片，呼籲民眾協助警方追查，並在遇到類似情況時即時介入。「如果有人曾在過去目擊，甚至拍下該男子的行為，請務必聯繫警方。你們的證詞可能成為拼湊真相的重要線索。」

捕捉布拉格天鵝的案件2021年12月也曾發生。當時一名64歲男子同樣抓了天鵝並帶上車，他辯稱天鵝喉嚨裡卡釣魚鉤，導致吞嚥困難，他是為了幫助動物而打算載去治療，還自稱具獸醫學歷與實務經驗，但無法提出任何證明。

然而，通報者對事件的描述完全不同，指男子都是抓走離最近的天鵝。

布拉格市警局發言人賽費托娃（Irena Seifertová）說：「根據獸醫報告，兩隻天鵝的喉嚨裡都沒有釣魚鉤。隨後趕到現場的國家警察接手處理案件後續。」

天鵝 捷克 影片
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

航空業歐洲線戰局升溫 星宇8月1日首航布拉格 華航、長榮航也加碼布局

捷克政壇衝突公民集會挺總統 外長表態不會道歉

捷克總統指控外交部長政治勒索 8萬人上街支持總統

布拉格租金與物價飆升 中東歐生活成本最高城市

相關新聞

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

從皮塔夢碎到納塔蓬突圍，2026泰國大選重點一次看

繼2023年國會大選後，泰國即將在2026年2月8日迎來新一屆提前大選。截至目前，預先登記投票的泰國選民非常踴躍，整體已經達到87%以上，預計本次選情也會相當火熱。對泰國政治較陌生的台灣讀者，可能會好奇為何原本任期四年的國會尚未屆滿（原本應持續到2027年），就在此刻提前改選。

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

高市早苗擄獲日本年輕粉絲 但高人氣能助她贏下改選？

日本首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群中的支持率高達近九成，在這次日本眾議院改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。高市為何能成為日本年輕人的偶像？她能靠粉絲應援打贏選戰嗎？

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普通電話，習近平和川普都提到台灣問題，習要美慎重處理對台軍售問題。東京財團首席研究員柯...

美伊談判幕後：伊朗稱不改地點就不談了 9國急勸白宮別喊卡

在美國與伊朗的外交談判已安排於6日舉行之際，美軍部隊仍持續在中東地區集結，美國總統川普則向伊朗領導階層發出新的警告，直言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。