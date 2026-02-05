快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士遭法國逮捕。示意圖／路透資料照
4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士遭法國逮捕。示意圖／路透資料照

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯罪部門已針對此案展開司法調查。

綜合法新社和路透社報導，巴黎檢察官辦公室指出，4名嫌疑人1月31日在法國西南部吉倫特（Gironde）地區被捕。當局表示，兩名中國人透過短期租屋服務網站Airbnb租用一處房產，企圖截獲包括軍事情報在內的資料。

檢方表示，這兩名中國公民入境法國，據悉是為了從「星鏈」（Starlink）獲取衛星數據，以及一些重要實體的資料，特別是軍事單位相關資訊，並將其傳回中國。

4人已被移交給調查法官，其中兩人還押候審。

他們申請簽證時，聲稱自己在一家專門研發無線通訊設備的公司擔任工程師。

檢方指出，另外兩名嫌疑人因涉嫌非法進口設備被捕，但未透露他們的身分。

法國國內安全總局（DGSI）也參與調查，相關調查重點在於「向外國實體非法洩露敏感資訊，可能損害國家利益」。這類行為最高可判處15年徒刑。

法國警方1月30日接獲報案，當地居民注意到有人安裝一個直徑約2公尺的衛星天線，這一情況恰好與當地網路中斷事件相吻合。

調查人員翌日展開搜索，發現一套連接衛星天線、可用於捕捉衛星數據的電腦系統。

國家無線電頻率管理局指出，現場存在「頻率干擾」以及「非法持有獲取電腦數據的技術設備」。

檢方表示，這套設備能夠「非法取得衛星下行鏈路，尤其是軍事單位之間的通訊」。

近月來，多起與中國有關的間諜案件在歐洲引發關注。中國方面否認相關指控，並反控西方國家從事駭客行為。中國駐法國大使館今天未立即回應置評要求。

衛星 法國 軍事
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元

法國檢方：2中國公民涉間諜案　竊取衛星軍事資料

「南方時光」獲法國維蘇影展兩獎　動靜交織獲肯定

昔日慘業竟在太空復活！衛星發射量5年增10倍 引爆太陽能電池荒...台廠如何搶進這波商機？

相關新聞

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

從皮塔夢碎到納塔蓬突圍，2026泰國大選重點一次看

繼2023年國會大選後，泰國即將在2026年2月8日迎來新一屆提前大選。截至目前，預先登記投票的泰國選民非常踴躍，整體已經達到87%以上，預計本次選情也會相當火熱。對泰國政治較陌生的台灣讀者，可能會好奇為何原本任期四年的國會尚未屆滿（原本應持續到2027年），就在此刻提前改選。

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

高市早苗擄獲日本年輕粉絲 但高人氣能助她贏下改選？

日本首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群中的支持率高達近九成，在這次日本眾議院改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。高市為何能成為日本年輕人的偶像？她能靠粉絲應援打贏選戰嗎？

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普通電話，習近平和川普都提到台灣問題，習要美慎重處理對台軍售問題。東京財團首席研究員柯...

美伊談判幕後：伊朗稱不改地點就不談了 9國急勸白宮別喊卡

在美國與伊朗的外交談判已安排於6日舉行之際，美軍部隊仍持續在中東地區集結，美國總統川普則向伊朗領導階層發出新的警告，直言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。