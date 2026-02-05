新戰略武器裁減條約到期 聯合國秘書長籲美俄續簽
聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，美國與俄羅斯現行核武條約即將到期，半世紀來將首次失去對兩大國的核武限制，國際安全深陷威脅之際，呼籲雙方應儘速達成協議。
法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）今天敦促美國與俄羅斯速簽新的核武協議，因為現行「新戰略武器裁減條約」（New START）明天到期，莫斯科與華府在核武所受一系列限制將正式解禁，時值國際和平與安全面臨嚴重挑戰之際。
古特瑞斯在聲明中表示：「超過半世紀以來，我們首次處於一個對俄羅斯聯邦與美利堅合眾國戰略核武庫，不再具任何約束力的世界。」
古特瑞斯補充，「新戰略武器裁減條約」及其他軍備管制條約「大幅提升所有人民安全」。他敦促華府與莫斯科「毫不猶豫地重返談判桌，就後續架構達成協議」。
俄羅斯與美國合計掌控全球超過80%的核彈頭，但相關軍備協議正逐步崩解。
「新戰略武器裁減條約」最初於2010年簽署，將美俄雙方部署的戰略核彈頭限制為1550枚，較2002年設定的前一個上限減少近30%。
此條約同時允許雙方對彼此核武庫進行現地查核，不過相關查核在COVID-19疫情期間暫停後，至今尚未恢復。
