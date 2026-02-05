快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

新戰略武器裁減條約到期 聯合國秘書長籲美俄續簽

中央社／ 紐約聯合國總部4日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，美國與俄羅斯現行核武條約即將到期，半世紀來將首次失去對兩大國的核武限制，國際安全深陷威脅之際，呼籲雙方應儘速達成協議。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）今天敦促美國與俄羅斯速簽新的核武協議，因為現行「新戰略武器裁減條約」（New START）明天到期，莫斯科與華府在核武所受一系列限制將正式解禁，時值國際和平與安全面臨嚴重挑戰之際。

古特瑞斯在聲明中表示：「超過半世紀以來，我們首次處於一個對俄羅斯聯邦與美利堅合眾國戰略核武庫，不再具任何約束力的世界。」

古特瑞斯補充，「新戰略武器裁減條約」及其他軍備管制條約「大幅提升所有人民安全」。他敦促華府與莫斯科「毫不猶豫地重返談判桌，就後續架構達成協議」。

俄羅斯與美國合計掌控全球超過80%的核彈頭，但相關軍備協議正逐步崩解。

「新戰略武器裁減條約」最初於2010年簽署，將美俄雙方部署的戰略核彈頭限制為1550枚，較2002年設定的前一個上限減少近30%。

此條約同時允許雙方對彼此核武庫進行現地查核，不過相關查核在COVID-19疫情期間暫停後，至今尚未恢復。

核武 戰略 俄羅斯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中俄抱團！習近平視訊普亭：共同堅定捍衛二戰勝利成果

習近平與普亭視訊 喊話兩國「攜手維護全球戰略穩定」

拉美3國共推女性領袖 巴舍萊角逐聯合國秘書長

美俄核軍控條約將到期 俄前總統：末日鐘倒數加速

相關新聞

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

從皮塔夢碎到納塔蓬突圍，2026泰國大選重點一次看

繼2023年國會大選後，泰國即將在2026年2月8日迎來新一屆提前大選。截至目前，預先登記投票的泰國選民非常踴躍，整體已經達到87%以上，預計本次選情也會相當火熱。對泰國政治較陌生的台灣讀者，可能會好奇為何原本任期四年的國會尚未屆滿（原本應持續到2027年），就在此刻提前改選。

4嫌涉為中國截取衛星資料 法國檢方展開司法調查

法國檢方今天表示，當局已逮捕4名涉嫌透過衛星為北京蒐集敏感軍事資料的人士，其中有兩人是中國公民。檢方在聲明中指出，網路犯...

高市早苗擄獲日本年輕粉絲 但高人氣能助她贏下改選？

日本首位女首相高市早苗自上任以來人氣居高不下，尤其受到年輕人喜愛，她在18到29歲年輕族群中的支持率高達近九成，在這次日本眾議院改選，甚至出現粉絲應援偶像的「早苗活」現象。高市為何能成為日本年輕人的偶像？她能靠粉絲應援打贏選戰嗎？

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普通電話，習近平和川普都提到台灣問題，習要美慎重處理對台軍售問題。東京財團首席研究員柯...

美伊談判幕後：伊朗稱不改地點就不談了 9國急勸白宮別喊卡

在美國與伊朗的外交談判已安排於6日舉行之際，美軍部隊仍持續在中東地區集結，美國總統川普則向伊朗領導階層發出新的警告，直言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。