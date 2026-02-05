川習通話涉台灣議題 白宮官員：美對台政策未改變

快訊

中央社／ 華盛頓4日專電

美中領導人今天通話，討論包括台灣等多項議題。白宮官員以背景方式回應中央社記者詢問表示，美國一中政策是以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎；美國對台政策「沒有改變」。

時隔2個多月，美中領導人今天再度通話，美國總統川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和中國國家主席習近平討論了許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等。

川普發文未提及有關台灣的具體討論內容。根據中國官媒新華社報導，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

一名白宮官員隨後透過背景方式以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，在美國「一中政策」下，美國行政部門與台灣海峽兩岸雙方互動，這與川普1.0時期相同。

官員說，美國的一中政策，也就是兩岸政策，是以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎。「我們的對台政策沒有改變」。

川普重返白宮以來已和習近平多次通話，兩人上次通話是在去年11月底。川普當時發文表示，兩人討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。川普該則發文內容未提到台灣，不過中國官媒報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

台灣關係法是美國國會因應台美斷交而推動立法的國內法，規範斷交後雙方關係維繫，涵蓋安全、軍售、經貿、文化等多層面。而六項保證分別為美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會施壓台灣與中國談判。

台灣關係法 美國 川普
