快訊

讀賣新聞：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

蓋洛普全球民調僅9國將政治列首要問題 台灣比例獨占鰲頭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國父紀念館前飄揚的中華民國國旗。資料照片。美聯社
國父紀念館前飄揚的中華民國國旗。資料照片。美聯社

Axios報導，根據蓋洛普（Gallup）4日公布的一項最新全球調查，在107個國家中，僅美國與另外8個國家將「政治」列為當前最重要的問題；其中，台灣將政治視為首要問題的比例居冠，高達50%，明顯高於其他國家。

蓋洛普於2025年3月至10月期間，在107個國家各抽樣約1000名、年齡15歲以上受訪者，做 了這項具全國代表性的調查，調查中詢問：「依你看來，你的國家目前正面臨的最重要問題是什麼？」受訪者作答後，蓋洛普再將回應歸類整理。

結果顯示，在將「政治或政府」（politics or the government）視為本國首要問題的受訪者比例方面，台灣以50%居冠，其次依序為斯洛維尼亞34%、西班牙與美國各33%、南韓31%、匈牙利28%、孟加拉與荷蘭各22%、芬蘭20%；高收入國家的中位數僅為14%。

此外，數據顯示，各國受訪者的答案幾乎一致，普遍將經濟認定為最重要的問題，各國成年人的中位數為23%，是「工作」、「政治或政府」與「安全」等次常見議題的兩倍以上。35歲以下族群更可能將經濟視為首要關切，顯示即便在高收入國家，年輕世代也感受到經濟未能對自身發揮效用。

蓋洛普自1930年代起，便以不同版本詢問美國民眾類似問題，此次則是首度就同一議題對全球受訪者進行調查。該機構指出，這一問題的答案具有一定的政治預測性，例如在美國，被視為更能有效解決「首要問題」的政黨，最終往往能入主白宮。

美國 荷蘭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美歐日建立關鍵礦產合作夥伴關係 抗衡中國影響力

2026全球名家瞭望／加密幣紅了 監管風向變了

橋水創辦人達里歐解析 世界處於「資本戰爭」邊緣

韓、越對美貿易談判 有進展

相關新聞

美中俄同日熱線 習近平要美慎重處理對台軍售問題

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯...

波斯灣緊張升高 美航母擊落伊朗無人機

波斯灣緊張局勢三日升高，美國海軍擊落一架飛向航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，另有一艘懸掛美國國旗的油輪加速駛離，避開伊朗武裝砲艇試圖逼停的行動。

美機艦集結波斯灣 部署重兵施壓伊朗談判

華盛頓郵報三日引述美國國防官員、衛星影像及追蹤數據報導，美國在過去一個月已派遣數十架軍機進駐伊朗鄰近基地，並在中東地區集結約十二艘軍艦，這些舉動可能為美國數周內攻擊伊朗鋪路。

學者分析：即便高市大勝 日中短期仍難融冰

日本眾議院大選將在八日投票，日本首相高市早苗近日表態有意修改憲法以明確承認日本自衛隊，大陸外交部對此表示，日本修憲問題一...

蓋洛普全球民調僅9國將政治列首要問題 台灣比例獨占鰲頭

Axios報導，根據蓋洛普（Gallup）4日公布的一項最新全球調查，在107個國家中，僅美國與另外8個國家將「政治」列...

英智庫：伊朗不會放棄核計畫 賭川普厭惡長期戰爭

美國總統川普在中東部署大軍施壓，同時與伊朗談判，美方要求伊朗終止核計畫、接受彈道飛彈限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗會讓步嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。