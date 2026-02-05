美軍加強中東部署 川普：伊朗最高領袖應非常擔心

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

在美軍於中東加強軍事部署之際，美國總統川普今天接受NBC採訪時表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）應該「非常擔心」。

法新社報導，川普告訴美國國家廣播公司（NBC）：「我會說，他（哈米尼）應該非常擔心，是的，他應該是。正如你所知，他們正在與我們進行談判。」

川普還提及，在以色列去年6月與伊朗交戰期間，在美國對伊朗核設施發動攻擊後，伊朗曾考慮建立新的核設施。

他告訴NBC：「他們曾考慮在國內另一個地區啟動新的設施。我們發現後，我說如果你們這樣做，我們會讓你們很難看。」

伊朗 美國 川普
