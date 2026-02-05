路透：伊朗提易地會談 美將同意改在阿曼

路透四日引述中東官員報導，美國六日將在伊朗要求下，從原定的土耳其改到阿曼與伊朗舉行會談。伊朗已說，僅願與美方討論核計畫，美國則希望納入彈道飛彈、伊朗在中東的代理勢力等。

上述官員說，伊朗要求換地方談，是希望讓這次會談延續美伊去年同樣在阿曼展開的幾輪核問題談判，避免使會談議題擴及彈道飛彈等。路透說，伊朗彈道飛彈計畫規模是中東數一數二，伊方已說該議題是談判紅線，聲稱自從去年六月以伊戰爭後，伊朗已重建彈道飛彈庫存，一旦伊朗安全受到威脅，就會發射飛彈來捍衛自身。

一位知情人士透露，美國總統川普的女婿庫許納與中東特使威科夫，將與伊朗外交部長阿拉奇參與會談。一位中東官員稍早告訴路透，這次外交作為的首要任務，是避免衝突並緩和緊張局勢。卡達半島電視台四日報導，根據多位消息人士，目前正準備的並非有限或臨時性質協議，而是達成全面協議的路線圖。

知情人士並向路透說，儘管巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國等區域國家的部長預料出席，但伊朗只想與美國舉行雙邊會談。一位伊朗官員向半島電視台說，伊方擔心參與的各方愈多，談判進程就愈有可能變成一場政治作秀，而非聚焦重點的談判。