英智庫：伊朗不會放棄核計畫 賭川普厭惡長期戰爭

美國總統川普在中東部署大軍施壓，同時與伊朗談判，美方要求伊朗終止核計畫、接受彈道飛彈限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗會讓步嗎？

英國智庫皇家國際事務研究所三日刊出中東與北非計畫學者薩布的文章，文中寫道，伊朗或許會放棄高純度核原料，但將作為交換保留核計畫，這基本上是在爭取時間，以便在川普卸任後恢復鈾濃縮活動。但伊朗很可能不會同意終止所有核計畫，不僅因為伊朗已投入大量成本，也因為對最高領袖哈米尼來說，這就像是向美國投降。

若美國想迫使伊朗放棄核計畫，哈米尼有可能冒險展開對抗，而非和宿敵美國簽「投降協議」。哈米尼屆時將指望川普不會徹底摧毀伊朗政權，畢竟川普厭惡美國捲入長期海外戰爭。

伊朗飛彈武器庫及在中東的民兵網絡，也可能成為談判焦點。此外，還有伊朗人民對自由的訴求，尤其伊朗政權近期才剛鎮壓抗議活動。川普起初似乎關切伊朗示威者，但在美伊關係中，人權從不是美國總統首要考慮，安全才是。

令以色列和波灣國家深感擔憂的伊朗飛彈問題，比核計畫還複雜。這是伊朗唯一能阻止對手推翻其政權的武器，伊朗不太可能放棄。哈米尼及其將領很難就飛彈問題讓步，寧願用這些飛彈展開生存之戰，而非放下武器挨打。

或許談判空間最大的議題，是德黑蘭的區域代理人，包括黎巴嫩真主黨、葉門青年運動、伊拉克民兵組織及哈瑪斯等巴勒斯坦武裝團體。

若伊朗不讓步，川普最糟糕做法是發動象徵性或有限打擊，甚至根本不打擊，並接受一份對美國不利或含糊的協議，然後宣稱取得某種外交勝利。這絕對將摧毀美國信譽並助長伊朗政權氣焰。

薩布認為，華府目前唯一可接受結果是達成有利協議，無論是用和平方式還是動武，以可核實且永久方式終止伊朗發展核武路徑、限制其飛彈庫並終止其與代理人的連結。這無法實現伊朗示威者的理想，但美國和以色列以外的中東強國，都寧願看到德黑蘭政權削弱，不願看到該政權垮台帶來混亂衝擊中東。