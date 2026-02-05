美機艦集結波灣 部署重兵施壓伊朗談判

華盛頓郵報三日引述美國國防官員、衛星影像及追蹤數據報導，美國在過去一個月已派遣數十架軍機進駐伊朗鄰近基地，並在中東地區集結約十二艘軍艦，這些舉動可能為美國數周內攻擊伊朗鋪路。

報導引述未具名現任及前任美國官員指出，這波軍事集結程度雖不及去年空襲伊朗核設施前的部署，但已為美國總統川普提供可憑藉的軍事選項，以利施壓德黑蘭重返核談判。

報導指出，美國航空母艦林肯號在三艘飛彈驅逐艦陪同下，已於一月廿六日進入美國中央司令部所屬責任區，目前正在阿拉伯海北部活動。

根據美國國防官員說法及報導中引用的衛星影像，當地至少還有八艘美國軍艦，包括於荷莫茲海峽附近的驅逐艦。

報導同時指出，根據飛航追蹤數據和衛星照片，伊朗近期也在該區域加強活動，包括在荷莫茲海峽附近出動無人機，並在同一海域部署一艘被分析人士認定為伊朗無人機航空母艦「夏希德．巴格瑞」號。

報導說，一月中以來，有超過卅六架美國軍機，包括戰機、無人機、加油機、偵察機與運輸機，通過或進入該區，多數降落在卡達烏代德空軍基地。

分析人士告訴華郵，約旦軍事基地也出現更多美國軍機，包括戰鬥機和搜救機等。