波灣緊張升高 美航母擊落伊朗無人機

波斯灣緊張局勢三日升高，美國海軍擊落一架飛向航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，另有一艘懸掛美國國旗的油輪加速駛離，避開伊朗武裝砲艇試圖逼停的行動。

華爾街日報報導，相關事件始於「林肯號」航行至距離伊朗南部海岸約八百公里處。負責監督中東地區的美國中央司令部發言人霍金斯表示，一架伊朗「見證者-139型」無人機隨後出現，並「不必要地朝美軍艦艇飛行」。

霍金斯說，即便美軍已採取「降溫措施」，該架無人機仍持續飛向「林肯號」，隨後一架自「林肯號」起飛的Ｆ-35戰機將其擊落。

他指出，數小時後，二艘伊朗革命衛隊快艇與一架伊朗「莫哈傑爾型」無人機高速接近一艘懸掛美國國旗的油輪，並透過無線電發出威脅，企圖登船並扣押該油輪。一艘美軍驅逐艦在空中支援下護送油輪安全離開。另有知情人士指出，伊朗稍晚又派出一架無人機對「林肯號」進行監視，但保持距離，並未構成威脅；上述事件均未造成任何損害或人員傷亡。

目前尚不清楚，為何美國持續向中東集結空中戰力、戰艦與飛彈防禦系統之際，伊朗仍選擇採取更具攻擊性的姿態；這類行動可能破壞美國與伊朗的談判。

倫敦查塔姆研究所中東計畫主任瓦基爾表示，這些事件可能意味，伊朗領導層中的強硬派並不支持與美國談判。

瓦基爾說，「當他們受到攻擊時，政權內的所有政治派別都會團結起來。而當出現調解局面時，他們卻互相破壞」。她表示，風險在於美國總統川普可能失去耐心，下令發動攻擊。

不過，川普稍早在白宮橢圓辦公室回應媒體提問時表示，目前正與伊朗進行談判，並稱對方不希望再出現一次「午夜重錘」行動。「午夜重錘」是去年六月美軍攻擊伊朗核設施的行動代號。

川普說：「他們現在全力應對，但也在談判。他們想做點什麼，我們就看看是否真的會有結果。他們之前其實有機會可以做點什麼，但沒有成，於是我們就發動了『午夜重錘』。我不認為他們想讓這種事情再發生一次，但他們確實想談。我們現在正和他們談，沒錯。」