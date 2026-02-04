川普發文 稱與習近平熱線談到台灣

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

川普4日在社群平台發文表示，他剛剛與中國國家主席習近平完成了一次「非常精彩」的電話會談，是一通時間很長、內容相當深入的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、川普4月的中國行，川普強調他非常期待。

川普說，兩人還談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國向美國購買石油與天然氣、中方正在考慮額外採購農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬噸、飛機引擎交付，以及其他眾多議題，整體氣氛都非常正面。

川普表示，美中關係以及他與習近平的個人關係都極為良好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要。川普說，他相信在接下來三年的總統任期內，「關於習主席與中華人民共和國將會取得許多正面成果！」

