川普發文 稱與習近平熱線談到台灣
川普4日在社群平台發文表示，他剛剛與中國國家主席習近平完成了一次「非常精彩」的電話會談，是一通時間很長、內容相當深入的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、川普4月的中國行，川普強調他非常期待。
川普說，兩人還談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國向美國購買石油與天然氣、中方正在考慮額外採購農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬噸、飛機引擎交付，以及其他眾多議題，整體氣氛都非常正面。
川普表示，美中關係以及他與習近平的個人關係都極為良好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要。川普說，他相信在接下來三年的總統任期內，「關於習主席與中華人民共和國將會取得許多正面成果！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言