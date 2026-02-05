聽新聞
學者分析：即便高市大勝 日中短期仍難融冰

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯周辰陽／綜合報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日出席選舉造勢活動，為當地候選人站台發表演講。歐新社
日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日出席選舉造勢活動，為當地候選人站台發表演講。歐新社

日本眾議院大選將在八日投票，日本首相高市早苗近日表態有意修改憲法以明確承認日本自衛隊，大陸外交部對此表示，日本修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國高度關注，敦促日方深刻反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

大陸外交部發言人林劍昨日下午回應英國媒體針對高市早苗的提問時表示，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重災難。《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。

林劍並強調，正因如此，日本修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國高度關注，敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

南華早報四日報導，外界普遍預期高市可望在這次選舉取得壓倒性勝利，預料選後她將延續對中國大陸的強硬立場，但不會進一步升高雙邊緊張情勢；觀察人士也認為，北京短期內仍不太可能與高市政府展開實質接觸。

根據朝日新聞最新民調，高市的自民黨可望在四六五席的眾院單獨過半，獲得強大民意授權。

橫濱明治學院大學教授密福特表示，高市不太可能對中國採取更具對抗性的立場。他說，「日本已為她先前的『台灣有事』言論付出經濟代價，而她一直試圖非正式收回這些說法」，美國也曾勸她不要採取可能進一步挑釁北京的行動。

不過，密福特說，即便高市大勝，也不會迫使中國在短期內重新與日本接觸。他說：「這需要某種經過精心設計的外交聲明，讓中國可以宣稱高市讓步，同時也讓她能宣稱自己立場堅定。」

相關新聞

川普發文 稱與習近平熱線談到台灣

川普4日在社群平台發文表示，他剛剛與中國國家主席習近平完成了一次「非常精彩」的電話會談，是一通時間很長、內容相當深入的通...

習近平與川普通話：台灣問題是中美關係最重要議題 美方務必慎重處理

在與俄羅斯總統普亭進行視訊通話後，大陸國家主席習近平同日又與美國總統川普通電話，罕見「同一天與美俄兩國領導人通話」。習近...

為了國安？川普稱大陸船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家分析：影響力有限

美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。瑞典「國家中國問題研究中心」的分析指出，沒...

高市早苗人氣爆棚！火車頭效應拉抬自民黨選情 選情分析曝光

日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠。民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支...

美中俄同日熱線 習要美慎重處理對台軍售問題

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯...

格達費之子遇刺 利比亞動盪難平

已故利比亞強人格達費的兒子賽義夫．格達費的法國律師表示，賽義夫三日在利比亞西部的住家遭四名槍手闖入殺害。

