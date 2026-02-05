學者分析：即便高市大勝 日中短期仍難融冰

日本眾議院大選將在八日投票，日本首相高市早苗近日表態有意修改憲法以明確承認日本自衛隊，大陸外交部對此表示，日本修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國高度關注，敦促日方深刻反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

大陸外交部發言人林劍昨日下午回應英國媒體針對高市早苗的提問時表示，二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重災難。《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。

林劍並強調，正因如此，日本修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國高度關注，敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

南華早報四日報導，外界普遍預期高市可望在這次選舉取得壓倒性勝利，預料選後她將延續對中國大陸的強硬立場，但不會進一步升高雙邊緊張情勢；觀察人士也認為，北京短期內仍不太可能與高市政府展開實質接觸。

根據朝日新聞最新民調，高市的自民黨可望在四六五席的眾院單獨過半，獲得強大民意授權。

橫濱明治學院大學教授密福特表示，高市不太可能對中國採取更具對抗性的立場。他說，「日本已為她先前的『台灣有事』言論付出經濟代價，而她一直試圖非正式收回這些說法」，美國也曾勸她不要採取可能進一步挑釁北京的行動。

不過，密福特說，即便高市大勝，也不會迫使中國在短期內重新與日本接觸。他說：「這需要某種經過精心設計的外交聲明，讓中國可以宣稱高市讓步，同時也讓她能宣稱自己立場堅定。」