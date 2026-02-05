聽新聞
比爾蓋茲陷淫魔案 前妻切割

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
微軟共同創辦人比爾．蓋茲（右）與前妻梅琳達。路透資料照片
微軟共同創辦人比爾．蓋茲（右）與前妻梅琳達。路透資料照片

美國司法部一月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．蓋茲曾在與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向妻子梅琳達隱瞞自己染上性病。梅琳達近日受訪時公開與前夫切割，並表示凡在檔案中被點名的人，包括她的前夫，都有責任出面說清楚。

金融時報報導，艾普斯坦似乎因蓋茲結束雙方關係而心生不滿。信中寫道：「雪上加霜的是，你隨後還懇求我刪除那些關於你染上性病的電子郵件、你要求我提供可偷偷讓梅琳達服用的抗生素，以及對你生殖器的描述。」

另有一封電郵則聲稱，他曾被要求也錯誤地參與一些行為，內容從道德上不妥到倫理上有問題，包括協助蓋茲取得藥物處理前述性病相關問題、協助蓋茲與有夫之婦幽會，以及被要求為橋牌比賽提供藥物。

蓋茲發言人否認相關說法，稱這些指控「荒謬且完全錯誤」。

每日郵報報導，梅琳達在ＮＰＲ播客節目上表示，她對艾普斯坦的受害者感到非常難過。

她補充說：「這令人心碎到難以承受。我記得自己也曾處在那些女孩的年紀，也記得我的女兒們經歷過那樣的年紀。對我而言，每當這些細節被提起時，都是一種難以承受的個人感受，因為那會喚起我婚姻中一些非常痛苦的記憶。」

梅琳達隨後話鋒一轉，對主持人馬丁表示，她與新曝光的內容毫無關係。她說：「我刻意將這些事情放下，並繼續往前走。現在的人生正處在一個出乎意料、卻很美好的階段。至於仍然存在的那些疑問，我不知道，也無法完全了解，相關問題屬於那些人，包括我的前夫。」

當主持人進一步詢問，對於近日有關蓋茲涉嫌婚外情的新細節曝光有何感受時，她回應說：「難過。只是難以置信的難過。」

