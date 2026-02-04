前英駐美大使涉艾普斯坦醜聞 施凱爾坦言：後悔任命他出使

快訊

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。歐新社
隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。

現年72歲的曼德森（Peter Mandelson）去年才因與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，被解除英國駐美大使職務。根據美國司法部1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）告訴國會，曼德森在出任駐美大使之前及任職期間，「每當被問及他與艾普斯坦的關係，他一再對我的團隊說謊」。

施凱爾補充道：「我很後悔任命他。如果我那時就知道我如今知悉的事情，他絕不可能接近任何政府職務。」

英國國會議員正準備討論，是否要求公開所有與曼德森去年獲得任命有關的文件。

曼德森也涉嫌將機密資訊洩露給艾普斯坦，他日前已宣布退出工黨，並辭去國會上議院議員職務。

艾普斯坦 英國 施凱爾
