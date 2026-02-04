伊朗反政府抗議後內閣通過協議 正式允許女性騎機車

快訊

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）昨天簽署一項釐清交通法規的決議，允許女性可騎機車，該決議已於1月底獲得內閣通過。

決議規定，交通警察必須「為女性申請人提供實際的駕駛訓練，並在警察直接監督下組織考試、發給女性機車駕照」。

這項變革正值伊朗爆發一波大規模抗議行動之後，這波抗議源於伊朗民眾不滿經濟困境而集結，而在上月演變為全國性反政府示威。

伊朗政府承認動亂期間有超過3000人死亡，並強調多數死者為安全部隊與旁觀者。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗女性面臨諸多社會限制，其中服儀規定對騎機車的女性來說是一大挑戰。

伊朗當局規定女性必須在公開場合以頭巾遮蓋頭髮，並穿著寬鬆且樸素的服裝，但隨著騎機車的女性人數近幾個月急劇增加，許多女性開始違反這些規定。

回顧2022年，22歲庫德族女性艾米尼（MahsaAmini）因涉嫌違反服裝規定被捕後死於獄中，在伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

伊朗法律過去並未明確禁止女性騎機車，但實際上當局卻拒絕發駕照給女性。由於這種法律灰色地帶，即使女性是交通事故中的受害者，也常被追究法律責任。

伊朗女性如今可正式取得機車駕照，終結多年來的法律模糊地帶。

伊朗 法律 駕照
相關新聞

為了國安？川普稱大陸船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家分析：影響力有限

美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。瑞典「國家中國問題研究中心」的分析指出，沒...

高市早苗人氣爆棚！火車頭效應拉抬自民黨選情 選情分析曝光

日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠。民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支...

王室支持度重挫！艾普斯坦醜聞衝擊 民調：挪威王儲妃恐當不成王后

挪威3家主流媒體同步發布民調顯示，近半受訪者認為王儲妃梅特瑪莉不適任未來王后。王室支持度重挫至61%，創近年新低，過去一...

日眾院選舉低估支持者心理 中道苦戰憂存續危機

日本眾議院選舉將於8日投開票，選戰進入下半場，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」陷入苦戰。多家媒體民調分析指出，...

前英駐美大使涉艾普斯坦醜聞 施凱爾坦言：後悔任命他出使

隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對...

傳2月6日美伊會談地點改到阿曼 德黑蘭盼談判範圍僅限於核計畫

美國與伊朗6日至關重要會談的地點將從土耳其第一大城伊斯坦堡改到阿曼首都馬斯開特舉行，德黑蘭同時希望與美國總統川普政府的談...

