傳2月6日美伊會談地點改到阿曼 德黑蘭盼談判範圍僅限於核計畫

美國與伊朗6日至關重要會談的地點將從土耳其第一大城伊斯坦堡改到阿曼首都馬斯開特舉行，德黑蘭同時希望與美國總統川普政府的談判範圍僅限於其核計畫。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，就在川普考慮對這個伊斯蘭共和國採取軍事行動同時，區域內多個國家本來預計以觀察員身分參加這項會談。

不過知情人士指出，德黑蘭希望談判能在馬斯開特（Muscat）進行，而且只有美國與會。此一要求顯示伊朗希望會談形式仿效去年與美國在阿曼進行的談判，當時重點放在伊朗核計畫上，而非華府過去要求的彈道飛彈庫存等更廣泛性議題。

其中一位知情人士表示：「伊朗人想改變會議議程、參與者和地點。他們想凸顯這是先前在阿曼核談判的新一輪會談。」

另一位知情人士透露，美國已經同意談判地點改到馬斯開特。白宮昨天指出，會談將如期於6日舉行，但未透露更多細節。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）預計出席會談，但外交官先前指出，細節仍在協商中。

魏科夫與阿拉奇去年曾在阿曼首都展開多輪間接對話，但是以色列去年6月對伊朗發動的為期12天戰爭就在第6輪會談前48小時引爆。美國當時也短暫加入以色列行動，轟炸伊朗主要核設施。

在這個伊斯蘭政權殘酷鎮壓抗議活動，造成數千人喪生後，川普多次威脅對伊朗動武。阿拉伯和穆斯林國家近數週以來積極斡旋，試圖重啟美伊談判。

美國近數週以來已對區域部署航空母艦打擊群、增派戰機和防空系統。

隨著局勢升高，美軍一架戰機昨天擊落一架伊朗無人機。美軍表示，該無人機「以挑釁姿態逼近」航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）喉舌塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則引述未具名官員說法，稱該無人機正執行「例行且合法」偵察任務。

同日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）還發生革命衛隊海軍部隊威脅登船扣押一艘懸掛美國國旗的油輪。

據外交官和分析人士表示，白宮一直要求德黑蘭同意永久終止所有鈾濃縮計畫、接受對彈道飛彈計畫作出限制，並停止支持區域武裝團體。

然而伊朗官員強調，他們只願意討論核議題，不會屈從於川普的要求。