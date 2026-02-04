高市早苗成年輕人流行指標 搭熱潮衝刺眾議院大選

現年64歲的日本首相高市早苗在年輕人間掀起意想不到的流行，她拿的手提包銷售一空，她用的粉紅色原子筆爆紅，連她最喜歡的零食也變得非常搶手，這股熱潮有望助她在本月8日的眾議院選舉大獲全勝。

路透社報導，在日本首位女性首相高市早苗的人氣加持下，本週民調顯示，她的執政聯盟有望在共計465席的眾議院拿下多達300席，一反自民黨前幾次選舉失利的頹勢。

這位立場堅定的保守派領袖深受30歲以下選民歡迎，最近甚至有民調估計高市在這個族群的支持率高逾9成；她的整體支持率則為6成左右。

高市愛用的黑皮革手提包是濱野皮革工藝公司的產品，要價900美元（約新台幣2萬8000元），公司人員小林孝典坦言，年輕人爭相購買這款目前出貨得等上9個月的包包，令他非常驚訝。

小林孝典在公司位於長野縣的工廠表示，通常是40或50幾歲的人在購買這款手提包，但自從包包在社群媒體爆紅，20歲及30歲世代的顧客對它的詢問度大增。

高市在國會寫筆記時使用的粉紅色原子筆，以及她搭電車時拿著的蝦仙貝，也都在網路上引起類似熱潮。

此外，在氣氛通常相當正經嚴肅的日本政壇，高市的熱門社群貼文脫穎而出，例如她與韓國總統李在明一起打鼓演奏Netflix動畫「Kpop獵魔女團」的金曲Golden，還有用義語為義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）唱生日快樂歌。

高市上月19日宣布提前召開眾議院大選，將這場選舉視為對她的領導方式及政策進行公投，其政策包括擴大財政支出、計劃加強國防以抗衡中國日益增長的軍力。

日本上智大學政治學教授中野晃一指出，高市以實際上相當接近總統制的方式爭取認可，令選民及其他政治人物感到意外。

高市的做法贏得32歲上班族奧山遙（OkuyamaHaruka，音譯）的支持，出席高市在東京秋葉原的造勢，是她首次參加這類活動。

她談到：「許多年輕人今日都在用社群媒體，我覺得他們的保守派傾向有所增強。」她從包包拿出一本雜誌，並表示她之所以購買，是因為雜誌以高市為封面。

高市站在秋葉原車站外的競選車上，講述她出身自不屬於日本政治菁英階層的平凡家庭，演說內容涵蓋從剪髮費用到管制移民等各種議題。

高市的母親是警察，父親曾任職於豐田汽車公司，她表示自己是受到同樣出身平凡的英國前首相「鐵娘子」佘契爾（Margaret Thatcher）夫人啟發。

24歲文職人員藤村武雄（Fujimura Takeo，音譯）自願在造勢現場分發紙製日本國旗，他說：「她講話明確果決，並採取快活正面的溝通方式，我認為這樣的活力能引起年輕人共鳴。」

37歲家庭主婦川村友美（Kawamura Tomomi，音譯）儘管欣賞高市善用社群媒體，她坦承自己尚未決定要投給誰。她主要擔心物價上漲，呼應其他選民擔憂日圓貶值會加劇通膨壓力，而貶值有部分原因在於高市主張採取寬鬆財政政策。

有些分析人士質疑，年輕支持者是否足以為高市帶來民調所預測的壓倒性勝選，畢竟日本年輕人的投票率長期低迷。

不過策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）高層波林（David Boling）認為，小勝也足以凸顯高市的個人魅力可憑一己之力振興近年快速流失執政優勢的自民黨，「她的人格魅力似乎已超越政治」。