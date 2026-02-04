第2輪會談阿布達比登場 俄羅斯要求烏克蘭讓步

快訊

中央社／ 阿布達比4日綜合外電報導

隨著俄羅斯與烏克蘭第2輪會談在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）登場，莫斯科當局今天要求基輔接受俄國提出的條件，否則將持續推進這場近4年的侵略行動。

法新社報導，烏克蘭首席談判代表今天表示，華府斡旋的第2輪和平會談已經登場。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天在社群媒體發文證實：「新一輪會談已在阿布達比舉行。」他還說，基輔的代表團尋求「達成一場公平且持久的和平」。

然而，就在新一輪會談登場之際，克里姆林宮今天表示，在烏克蘭同意莫斯科提出的談判條件以前，俄方將繼續推進這場侵略行動。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「在基輔政權做出適當決定以前，特別軍事行動將持續進行。」

會談登場以前，俄軍對烏克蘭能源網發動大規模無人機與飛彈襲擊，造成大批民眾在嚴寒中無電力與暖氣可用。克里姆林宮的強硬措辭，加上軍事施壓，恐讓這場新一輪會談蒙上陰影。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天指出，俄國攻擊基輔的能源系統「證實了莫斯科的態度未曾改變：他們繼續把賭注押在戰爭與摧毀烏克蘭上，並未認真看待外交」。他表示烏克蘭的談判代表團將據此調整策略。

然而，美國總統川普（Donald Trump）表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）曾承諾1週不襲擊基輔或關鍵能源設施，而他「信守承諾」。川普還說，他希望普亭結束這場戰爭。

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

外媒日前引述消息人士報導，美國總統川普對伊朗的要求包括終止核計畫、接受對彈道飛彈的限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗...

高市早苗人氣爆棚！火車頭效應拉抬自民黨選情 選情分析曝光

日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠。民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支...

高市早苗成年輕人流行指標 搭熱潮衝刺眾議院大選

現年64歲的日本首相高市早苗在年輕人間掀起意想不到的流行，她拿的手提包銷售一空，她用的粉紅色原子筆爆紅，連她最喜歡的零食...

為了國安？川普稱大陸船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家分析：影響力有限

美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。瑞典「國家中國問題研究中心」的分析指出，沒...

遭控性侵…挪威王儲妃長子出庭否認指控 連番醜聞王室形象蒙陰影

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比今天在奧斯陸地方法院出庭，面對包括性侵罪等多項指控，他否認犯行。這一連串負面醜聞，已使挪威王室...

能成功催出青年票？高市早苗點燃年輕人希望 首投族：可愛的領導人

日本首位女性首相高市早苗深受年輕人歡迎，這不僅反映她的個人魅力，也彰顯她為長期受年長男性主導的政壇注入新氣象，然而向來政...

