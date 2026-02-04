快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

為了國安？川普稱大陸船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家分析：影響力有限

中央社／ 斯德哥爾摩4日專電
美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國大陸船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。美聯社
美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國大陸船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。美聯社

美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。瑞典「國家中國問題研究中心」的分析指出，沒有證據證明中國戰艦在格陵蘭附近行動，中國在北極其他區域有更多活動，中國在格陵蘭的影響力相當有限。

瑞典國家中國問題研究中心（Swedish National ChinaCentre）發表有關中國在格陵蘭影響力的研究結果，結果顯示中國目前在格陵蘭的影響力相當有限。

研究顯示，川普所稱的中國船艦圍繞格陵蘭的說法不正確，該中心的分析員安德森（Patrik Andersson）指出，沒有證據證明中國戰艦在格陵蘭附近行動，許多北歐外交官與軍事高層認為這個說法是毫無依據的。

安德森表示，中國的活動主要是在北極地區靠近俄國的區域，2022年起，兩國在北極海區域曾進行聯合軍事演習，也曾在白令海（Bering Sea）進行共同海上軍事演練，但這些行動都離格陵蘭很遠。

研究結果也指出，目前中國在格陵蘭的投資相當有限。雖然格陵蘭曾想引進中國投資當地基礎建設與礦業，但這些計畫都沒有成功。

2009年格陵蘭確立自治地位後，格陵蘭政府曾希望透過中國大型礦業投資發展更獨立的經濟，減少對丹麥的經濟依賴。尋求多元經濟來源被視為正式獨立的前提，格陵蘭也曾積極地與中國交流，吸引中國投資。

中國在格陵蘭有過幾個合作投資計畫，但最後都沒有實際開發。安德森分析主要原因包括缺乏基礎建設、技術困難、執行成本過高。

目前中國公司只剩下盛和資源（ShengheResources）透過持有澳洲公司股份在格陵蘭寬納斯特（Kuannersuit）的稀土計畫。但格陵蘭自治政府在2021年下令無限期暫停這項計畫。

來自美國與丹麥的政治壓力也讓中國在格陵蘭投資基礎建設的計畫受阻，例如2018年機場跑道的增建、新建機場計畫，丹麥透過支付一半以上的總開銷將中國投資排除在外。

俊安集團（General Nice）在2016年有意向丹麥政府承購格陵蘭島上一座廢棄的丹麥海軍基地，不過基於美國壓力，丹麥政府拒絕並將該海軍基地翻新重新啟用。

安德森分析，中國未來在格陵蘭投資的機會不大，就算格陵蘭續留丹麥王國，中國在格陵蘭投資基礎建設或重要礦產開發的機率都不高。原因包括格陵蘭高度的地緣政治風險讓中國公司卻步，以及美國與丹麥強烈反對。

安德森認為，格陵蘭在中國的北極戰略中不是最重要的，中國的北極戰略主要集中在開發俄國北極區域的能源以及「北方海路」（Northern Sea Route）的航運上。

雖然中國投資不太可能進入格陵蘭，但中國是格陵蘭重要的海產出口國，這項產業對格陵蘭來說相當重要，是格陵蘭希望可以與中國繼續維持的貿易關係。

格陵蘭 丹麥 北極
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

要川普再等一個月？南韓國會拚3月9日前完成對美投資法案

不留職停薪了！Fed理事米蘭涉雙重任職爭議 白宮：已請辭經濟顧問

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

川普會哥國總統「氣氛友好」 檯面下仍有小動作

相關新聞

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

外媒日前引述消息人士報導，美國總統川普對伊朗的要求包括終止核計畫、接受對彈道飛彈的限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗...

高市早苗成年輕人流行指標 搭熱潮衝刺眾議院大選

現年64歲的日本首相高市早苗在年輕人間掀起意想不到的流行，她拿的手提包銷售一空，她用的粉紅色原子筆爆紅，連她最喜歡的零食...

高市早苗人氣爆棚！火車頭效應拉抬自民黨選情 選情分析曝光

日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠。民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支...

為了國安？川普稱大陸船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家分析：影響力有限

美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。瑞典「國家中國問題研究中心」的分析指出，沒...

遭控性侵…挪威王儲妃長子出庭否認指控 連番醜聞王室形象蒙陰影

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比今天在奧斯陸地方法院出庭，面對包括性侵罪等多項指控，他否認犯行。這一連串負面醜聞，已使挪威王室...

能成功催出青年票？高市早苗點燃年輕人希望 首投族：可愛的領導人

日本首位女性首相高市早苗深受年輕人歡迎，這不僅反映她的個人魅力，也彰顯她為長期受年長男性主導的政壇注入新氣象，然而向來政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。