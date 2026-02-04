快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

遭控性侵…挪威王儲妃長子出庭否認指控 連番醜聞王室形象蒙陰影

中央社／ 奧斯陸3日綜合外電報導
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby，左）。 美聯社
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby，左）。 美聯社

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比今天在奧斯陸地方法院出庭，面對包括性侵罪等多項指控，他否認犯行。這一連串負面醜聞，已使挪威王室形象蒙上陰影。

美聯社報導，29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生的長子，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

今天開庭時，柏格荷伊比戴著眼鏡，身穿棕色毛衣及米色長褲，低聲應答，不時與辯護律師輕聲交談。當檢察官亨里克斯博（Sturla Henriksbø）在法庭上宣讀38項指控並詢問認罪與否時，他針對最嚴重的4項性侵罪及其他重大指控皆答以「不認罪」。

其他指控還包括，對一名前伴侶施以肢體虐待、對另一名前伴侶施以暴力，以及運輸3.5公斤大麻等。此外，他也涉及死亡威脅及交通違規等罪名。

柏格荷伊比坦承犯下多項交通違規、一項加重毒品罪及違反限制令，並「部分」承認了威脅與加重暴力的指控。

據檢方表示，一旦罪名成立，柏格荷伊比恐面臨最高10年徒刑。這起案件預計審理至3月19日，預期將有7名指控者出庭作證。

王儲哈康和王儲妃梅特瑪莉上週表態，兩人不打算出席審判，王室在法院審理期間也不會發表評論。

正當柏格荷伊比性侵案審理的敏感時刻，美國司法部於1月30日公開多達300多萬頁的已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件檔案。

挪威國家廣播電台（NRK）報導，梅特瑪莉的名字在檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。

然而，挪威王室曾在2019年聲稱，王儲妃梅特瑪莉與艾普斯坦很早就沒有聯繫，如今檔案證實雙方往來持續至2014年，引發外界對王室說謊的質疑。母子二人同爆醜聞，重創王室形象。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

王儲 王室 挪威 艾普斯坦 性侵
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

被曝交往淫魔艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

淫魔艾普斯坦信託顯示 有意把1億遺產留給白俄裔女友

淫魔艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

相關新聞

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

外媒日前引述消息人士報導，美國總統川普對伊朗的要求包括終止核計畫、接受對彈道飛彈的限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗...

為攻擊伊朗鋪路？華郵曝光美軍中東部署 已派遣數十架軍機進駐

華盛頓郵報今天引述美國國防官員、衛星影像及追蹤數據報導，美國在過去1個月已派遣數十架軍機進駐伊朗鄰近基地，並在中東地區集...

創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

韓聯社4日報導，南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後...

遭控性侵…挪威王儲妃長子出庭否認指控 連番醜聞王室形象蒙陰影

挪威王儲妃的長子柏格荷伊比今天在奧斯陸地方法院出庭，面對包括性侵罪等多項指控，他否認犯行。這一連串負面醜聞，已使挪威王室...

能成功催出青年票？高市早苗點燃年輕人希望 首投族：可愛的領導人

日本首位女性首相高市早苗深受年輕人歡迎，這不僅反映她的個人魅力，也彰顯她為長期受年長男性主導的政壇注入新氣象，然而向來政...

「高市熱」帶動選情！自民黨不敢鬆懈 喊話全面動員「這是激戰」

日本眾議院選舉進入白熱化階段，在首相高市早苗的「高市熱」帶動下，自民黨聲勢明顯升溫，不過民調顯示仍有大量選民未表態，自民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。