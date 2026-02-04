「高市熱」帶動選情！自民黨不敢鬆懈 喊話全面動員「這是激戰」

日本眾議院選舉進入白熱化階段，在首相高市早苗的「高市熱」帶動下，自民黨聲勢明顯升溫，不過民調顯示仍有大量選民未表態，自民黨高層拉響警報，喊話基層全面動員，憂心「穩贏」氛圍讓選情在最後階段出現變數。

「週刊現代」報導，自民黨候選人私下坦言，與前次選舉相比，選民對自民黨的嚴厲視線已有所緩和。「在石破茂政權時期的2024年眾院選舉，自民黨因為政治獻金問題遭遇強烈逆風；但是高市上台後，選情完全翻轉。」

根據自民黨內部調查，部分關鍵選區甚至出現「昔日落選者重新領先」的態勢，例如上次落選的自民黨前幹事長代行下村博文，這次在東京11選區再度出馬，目前聲勢領先中道改革聯合候選人阿久津幸彥，顯示高市上台後的政治氣氛確實出現轉變。

然而，儘管各大媒體陸續報導「自民黨單獨過半可期」，自民黨中央卻刻意降溫。

報導指出，自民黨幹事長鈴木俊一、選舉對策委員長古屋圭司日前聯名發文給各地選舉陣營，明確提醒「雖然有報導說自維能夠過半，或是自民單獨過半，但候選人如果不能親自站在第一線奮鬥，向更多選民發聲、爭取哪怕多一票，就不可能獲勝。這是一場激戰」，強調必須徹底推動所有動員工作。

也有自民黨陣營人士說，「愈是被說穩贏，愈容易鬆懈。一旦讓選民覺得『不去投票也會贏』，反而容易在最後關頭翻車」，「太早出現自民黨領先的氛圍，會讓基層動能下滑，這時候反而要更加緊張。」

自民黨的憂心其來有自，因為根據民調，許多無黨派選民仍在觀望，他們的最終決定可能左右選舉結果。

「每日新聞」於1月28日至29日進行民調顯示，46%的受訪者尚未決定選區投票對象，36%尚未決定比例代表投票政黨；其中未表態者多為無黨派選民。整體來看，無黨派層占全體選民約48%，堪稱「最大板塊」。

在尚未決定選區投票對象的選民中，無黨派層高達65%；比例代表未定者中，無黨派層更達78%。即便在已表態的無黨派選民裡，自民黨候選人雖居首位，但比例僅約1成，顯示多數選民仍處於觀望狀態。

另一方面，苦戰中的中道改革聯合（簡稱中道）正在全力反撲。

由立憲民主黨與公明黨整合的中道，選舉戰略是原屬公明黨的候選人主攻比例代表，原屬立憲的候選人主攻單一選區，再動員包括創價學會的公明黨票源。不過，目前不分選區仍出現「公明票尚未完全轉移」的情況。

中道共同代表野田佳彥3日在部落格發布「緊急訊息」的長篇訊息，針對各家民調顯示中道選情不利，他表示，「我絕對、絕對、絕對不會放棄，因為我不能放棄。」

他同時再次說明政黨理念，表示新黨「中道」所揭示的大義，是「將我長年心中描繪的理想政治樣貌，直接具體化而成」，並表示包括共同代表齊藤鐵夫在內的黨內夥伴，也都懷抱同樣的信念。

野田佳彥寫道，這樣的努力卻被簡化成「權宜結盟」或「只是為了選舉」，一瞬間就被否定，「我真的只感到滿滿的悲傷。」

他表示，「為了趕上突然的（眾議院）解散，本應該更精細打磨的部分確實尚未完善，這點我深感抱歉，但理念與方向已經對齊，只要對照原本公明黨與立憲民主黨的黨綱，就能看出雙方原本就有共同方向，中道是在兩者延伸的交會處自然誕生。」

野田也提到最近的「高市熱」，表示自己是「昭和時代」的人，沒有優雅的時尚感，不會提時髦的包包，或是用美美的原子筆，沒辦法引發「野田熱」，「我很清楚自己不是那種角色」。

他直言，「把首相個人的人氣推到最前線、製造狂熱的選舉方式，我們早就見識過」，「政治是政黨的團隊運作，不該只看黨魁個人的形象」，強調他會回歸自己的政治原點，繼續在街頭宣傳他的理念，相信「中道改革的浪潮會誕生」。