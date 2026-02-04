快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

韓美加速推進戰權移交 傳可能定2028年完成

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

南韓媒體披露，韓美雙方加速推進戰時作戰指揮權移交工作，兩國可能在定於10月舉行的第58次韓美安保會議（SCM）提出完成戰權移交的時間表。據悉，具體時間可能定於2028年。

韓聯社今天引述南韓政府消息人士報導，韓美計劃在第58次韓美安保會議之前完成戰權移交所需的第2階段「全面作戰能力」（FOC）驗證，並獲得兩國防長批准。

韓美防長在批准FOC驗證結果的同時，制定完成戰權移交工作的目標時間，之後視最後階段評估和驗證情況確定具體時間。

報導中表示，預計兩國很可能將目標時間定在美國總統川普任期結束（2029年1月20日）之前的2028年。

韓軍戰時作戰指揮權收回工作的評估及驗證分為3個階段，分別為「初始作戰能力」（IOC）、「全面作戰能力」（FOC）和「完全遂行任務能力」（FMC）。

根據報導，韓軍已完成FOC評估工作，驗證程序也進入收尾階段，僅剩下對未來聯合軍司令部的驗證。

報導中表示，由於FMC評估主要由定量評估組成，兩國最高統帥的政治決斷將起到重要作用。

南韓總統李在明曾表明在「任內實現戰權收回工作」的意志，加上川普政府近期發布新版「國防戰略」（NDS）指出「南韓盡可能自主應對來自北韓的常規武器威脅」，據此兩國戰權移交工作有望進一步加速。

韓美透過戰區級聯合軍演評估韓方收回戰權的條件是否成熟，亦即韓軍是否具備主導聯合防衛的核心軍事力量，同盟是否具備應對北韓核子武器的能力；朝鮮半島及區域安全環境是否符合戰權移交條件。

為此，兩國商定下月中如期實施年度軍演「自由護盾」（Freedom Shield），在朝鮮半島發生突發情況的假想場景下進行指揮所演習（CPX）。

韓美 兩國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

謝金河：沒有永遠只漲不跌的標的！黃金、白銀反轉的啟示

南韓不妙？官員赴美協商未果 美方啟動跨部會討論加關稅

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

相關新聞

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

外媒日前引述消息人士報導，美國總統川普對伊朗的要求包括終止核計畫、接受對彈道飛彈的限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗...

創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

韓聯社4日報導，南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後...

為攻擊伊朗鋪路？華郵曝光美軍中東部署 已派遣數十架軍機進駐

華盛頓郵報今天引述美國國防官員、衛星影像及追蹤數據報導，美國在過去1個月已派遣數十架軍機進駐伊朗鄰近基地，並在中東地區集...

從互嗆到互敬？兩國領袖白宮首會現合作曙光 裴卓曝川普親筆便條

美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓今天在白宮首次面對面會晤，並於會後表示氣氛友好。由於兩人數月來相互批評，意識形態南轅北轍，...

好想當月薪嬌妻？日本「事實婚」背後被洗白的制度史

很多人第一次認識到日本的「事實婚」制度，應該是前幾年大熱的日劇《月薪嬌妻》，並把這種關係直覺想像成一種比較自由、比較不被戶籍制度綁住、甚至有點像「歐美伴侶制度」的生活方式。在今日的日本，「事實婚」也常常被描述成一種尊重多元價值、不拘泥於法律形式的「婚姻」選項。

40年首度零約束！美俄核武條約5日失效 川普未回應續約

美俄在2010年簽署、雙方僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」(New START)將在5日失效。據稱俄羅斯去年9月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。