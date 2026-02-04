巴基斯坦分離主義分子協同攻擊 官員：迄今逾250死

快訊

中央社／ 伊斯蘭馬巴德/奎達4日綜合外電報導

巴基斯坦安全官員今天表示，俾路支省分離主義武裝分子自1月31日發動協同攻擊以來，迄今造成超過250人死亡。隨著政府軍持續追擊武裝分子，戰事仍持續進行中。

一名要求匿名的資深官員今天告訴法新社：「目前正在進行的反恐行動中，已有197名恐怖分子遭擊斃」。

他指出，這波發生在俾路支省的協同攻擊事件，至少導致36名平民與22名安全部隊人員喪生。

巴基斯坦分離主義組織「俾路支解放軍」（BLA）在給法新社的聲明中宣稱，該組織為這些攻擊事件負責。

俾路支解放軍這次發動該組織史上規模最大的行動之一，闖入全省各地的學校、銀行、市場及安全設施，共造成58人喪生。

路透社報導，巴基斯坦警方今天表示，經過長達3天對峙激戰後，安全部隊出動了無人機與直升機，從分離主義武裝分子手中奪回西南部一座沙漠城鎮。

俾路支解放軍1月31日發動了一連串協同攻擊，安全部隊在十多處地點與武裝分子交火，共擊斃197名武裝份子。

由於未獲授權對媒體發言，多名警官在匿名情況下透露了詳細戰況。在人口約5萬的沙漠城鎮紐施基（Nushki），武裝分子一度占領警察局及其他安全設施，雙方對峙長達3天。

警方表示，2日晚間重新奪回該鎮控制權前，7名警官在戰鬥中殉職。目前針對俾路支解放軍的清剿行動仍持續在省內其他地區進行。

一名安全官員表示：「我們向紐施基增派了援軍，並出動了直升機與無人機打擊武裝份子。」

巴基斯坦內政部尚未對路透社的置評請求做出回應。

資源豐富的俾路支省是巴基斯坦境內最大，也是最貧窮的省分。俾路支省與伊朗及阿富汗接壤，同時也是中國投資瓜達爾（Gwadar）深水港等計畫的所在地。當地族群長期以來尋求更大自治權，並要求更公平地分配自然資源，當地分離主義活動已持續數十年。

