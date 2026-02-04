快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

澳洲母親讓13歲兒獨游4小時求救 受訪曝「人生最艱難決定之一」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲13歲少年奧斯汀（右）3日在集格甘納普（Gidgegannup）與弟弟博（左）、母親喬安娜（左二）和妹妹葛蕾絲合影。此前，奧斯汀在家人被捲往外海後，曾游泳數小時返回岸上通報求救。美聯社
澳洲13歲少年奧斯汀（右）3日在集格甘納普（Gidgegannup）與弟弟博（左）、母親喬安娜（左二）和妹妹葛蕾絲合影。此前，奧斯汀在家人被捲往外海後，曾游泳數小時返回岸上通報求救。美聯社

澳洲13歲少年奧斯汀（Austin Appelbee）日前在西澳省西南部海域度假時，家人乘坐立槳與獨木舟遭海浪捲往外海，他奮力游泳約4小時返回岸上求救，最終成功救回母親、弟弟與妹妹。母親喬安娜（Joanne Appelbee）表示，當下決定讓年僅13歲的兒子獨自游回岸上求救，是她「這輩子做過最艱難的決定之一」。

澳洲衛報報導，喬安娜接受澳洲廣播公司（ABC）與BBC採訪回憶當時情況。她說，當時自己與奧斯汀，以及12歲的博（Beau）與8歲的葛蕾絲（Grace）一同在水中遊玩，但孩子們游得有點太遠，情況隨即迅速惡化。她說：「風勢突然變強，情況就從那時開始失控。我們弄丟船槳，接著被越漂越遠，一切真的非常、非常快就全亂了套。」

喬安娜表示，因無法離開孩子，只能派一個人回岸上求救，便決定讓最強壯的奧斯汀負責。她說，當時看起來離岸邊並沒有那麼遠。但當奧斯汀朝岸邊游去時，她與另外兩個孩子卻被風浪推得更遠，很快便看不見他的身影。隨著天色轉暗、浪勢增強，喬安娜與兩名孩子穿著救生衣，仍吃力地試圖抓住槳板；她也開始懷疑自己的決定是否正確。但奧斯汀最終游了4公里，成功抵達岸邊。

奧斯汀說，游向岸邊的過程中，他腦中一直想著媽媽、弟弟和妹妹；當踏上陸地時，還一度心想：「我現在怎麼會在陸地上，這是夢嗎？」隨後他又衝刺約2公里，才找到母親的包包，並於當地時間下午6時左右撥打電話通報緊急救援。

他說：「我跟對方說：『我需要直升機，我需要飛機，我需要船隻，我的家人在海上。』我講話時非常冷靜，我想那只是因為太過震驚了。」掛斷電話後，他因極度疲勞而昏倒，隨後被送往醫院，並在院內致電父親；當時他仍不確定母親與手足是否仍然活著。

海上當時一片漆黑、寒冷刺骨。喬安娜在看不到救援靠近的情況下，一度以為奧斯汀未能成功，情勢逐漸逼近「只能靠自己撐下去的時刻」。搜救人員最終在距離岸邊約14公里外的海面上，發現一家人正漂流於海中，緊緊抓著一塊立槳板。當時，博與葛蕾絲被大浪從槳板上掀落後逐漸漂離，喬安娜拚命試圖靠近孩子們，還聽見葛蕾絲在尖叫，卻聽不見博的聲音，直到救援船隻關掉引擎後，才得以定位他的所在。

她表示：「那真是一場徹底的惡夢。」

奧斯汀打電話給父親幾分鐘後，便收到家人已被尋獲的消息，現場的醫師與警員高興得跳了起來。他說：「那是我永遠不會忘記的時刻。」並表示：「我不覺得自己是英雄，只是做了我所能做的事。」

喬安娜表示，直到確認接走奧斯汀的同一名救護人員證實她與孩子們也都倖存後，她才終於放下心來。一家人隨後因輕傷接受醫院治療。她說：「能夠所有人都平安無事、開心，雖然渾身痠痛但沒有嚴重傷勢，真是完美的結局。」

家人 母親 成功
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

澳洲女遊客「吊掛纜車」魂斷滑雪場 日警公布死因：腦部缺氧

小S愛女Lily澳洲被目擊身旁出現「高帥男」　同款球鞋掀戀愛猜測

世界最年輕總統！澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

鳳梨酥成澳洲通關神器？ 網曝海關「直接放行」：唯獨這成分要小心

相關新聞

高市若大勝「可能迫使中國回頭」？美籍學者：短期內不會

日本首相高市早苗1月解散國會並宣布提前選舉，以尋求民意授權，外界普遍預期她可望取得壓倒性勝利。南華早報4日指出，高市預料...

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本眾議院選舉進入白熱化。埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。日本首相、自民黨總裁高市早苗3日前往東...

好想當月薪嬌妻？日本「事實婚」背後被洗白的制度史

很多人第一次認識到日本的「事實婚」制度，應該是前幾年大熱的日劇《月薪嬌妻》，並把這種關係直覺想像成一種比較自由、比較不被戶籍制度綁住、甚至有點像「歐美伴侶制度」的生活方式。在今日的日本，「事實婚」也常常被描述成一種尊重多元價值、不拘泥於法律形式的「婚姻」選項。

澳洲母親讓13歲兒獨游4小時求救 受訪曝「人生最艱難決定之一」

澳洲13歲少年奧斯汀（Austin Appelbee）日前在西澳省西南部海域度假時，家人乘坐立槳與獨木舟遭海浪捲往外海，...

創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

韓聯社4日報導，南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後...

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，丹麥廣播公司(DR)3日公布民調，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有不到2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。