從互嗆到互敬？兩國領袖白宮首會現合作曙光 裴卓曝川普親筆便條

美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓今天在白宮首次面對面會晤，並於會後表示氣氛友好。由於兩人數月來相互批評，意識形態南轅北轍，分析家與顧問團事前並不看好兩人能順利共事。

路透社報導，裴卓（Gustavo Petro）抵達白宮時，並未享有其他外國領袖獲得的盛大排場，與川普（Donald Trump）約兩小時的會談也未開放媒體進入。會後，兩位領袖均未說明是否達成具體協議，但都以正面語氣描述這次會面。

川普向媒體表示他們「相處得非常好」，至於是否就遏止哥倫比亞流出的毒品達成協議，川普說他們「有在處理」。

裴卓則是在社群平台X分享的其中1則照片，似為川普親筆書寫的便條，除寫出裴卓的名字古斯塔佛（Gustavo），還寫下「非常榮幸」以及「我愛哥倫比亞」幾個字。

裴卓接受哥倫比亞螺聲廣播電台（Radio Caracol）採訪時表示，過去從媒體和社群網路上感受到的理念矛盾，在白宮見面時並不存在，因此認為過去感受到的矛盾來自其他美國官員，而非川普本人。

裴卓表示，他在會中請求川普協助緝捕哥倫比亞境外的重大毒梟，並請這位美國總統出面調解哥倫比亞與鄰國厄瓜多的外交爭端。厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）是川普堅定盟友。據裴卓表示，川普同意致電諾波亞。

裴卓與川普過去數個月來關係起起伏伏。

川普曾對外表示有意由美國主導整個拉丁美洲，去年10月在沒有證據下稱裴卓是「非法毒品頭子」，今年1月指控哥倫比亞未能控制毒品貿易，進而提出可能對這個美國長期友邦採取軍事行動。

裴卓過去是反帝國主義的游擊隊員，2022年當選哥倫比亞總統。他之前曾重砲批評川普，說川普政府對疑似運毒船隻發動的致命打擊行動等同犯下戰爭罪，並將美國上個月進入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動形容為「綁架」。

然而，兩位領袖今年1月通話後，口徑一致地肯定通話內容，雙邊關係意外融冰，進而促成裴卓獲邀訪問白宮。對於裴卓近來話鋒有變，川普昨天向媒體暗示或許是在馬杜洛突襲行動過後立場放軟。

分析家表示，兩位領袖若未能達成更持久的和解，將對區域安全產生深遠影響。這主要是因為哥倫比亞不僅是全球最大古柯生產國，境內還有受美方認定的恐怖組織活動。

長期以來，哥倫比亞一直是華府遏止毒品往北流入美國的關鍵盟友。然而，裴卓上任後，古柯產量有所增加，儘管相關數據仍有爭議。哥倫比亞當局主張，政府雖不再強制剷除古柯，但轉向加強查緝並執行精準攔截行動，以避免傷及小農生計。

