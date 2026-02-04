快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後的新高。（路透）
南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後的新高。（路透）

韓聯社4日報導，南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後的新高。

根據南韓法務部出入境外國人政策本部統計，2025年全年，共有18,623人申請取得韓國國籍，其中11,344名外國人成功入籍韓國。

進一步依入籍來源國看，中國大陸以6,420人最多，占比達到超過半數的56.5%，這也創下新冠疫情過後的新高。接下來依序是越南的23.4%，菲律賓3.1%和泰國2.2%。

入籍韓國的外國人在疫情期間的2020年以13,885人達到頂峰，報導指，這是由於當時國際旅行受到限制以及新冠肺炎疫情蔓延，導致申請入籍以便在韓國長期居住的外國人數量迅速增加。

而後，該數字在2021年和2022年下降，2023年和2024年再度反彈。

南韓
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南韓不妙？官員赴美協商未果 美方啟動跨部會討論加關稅

赴美交涉未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

不用飛韓國！首爾現象級甜點「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」登台 朝聖「焦糖脆餅+厚實鹹奶油」快閃資訊一次看

相關新聞

高市若大勝「可能迫使中國回頭」？美籍學者：短期內不會

日本首相高市早苗1月解散國會並宣布提前選舉，以尋求民意授權，外界普遍預期她可望取得壓倒性勝利。南華早報4日指出，高市預料...

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本眾議院選舉進入白熱化。埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。日本首相、自民黨總裁高市早苗3日前往東...

好想當月薪嬌妻？日本「事實婚」背後被洗白的制度史

很多人第一次認識到日本的「事實婚」制度，應該是前幾年大熱的日劇《月薪嬌妻》，並把這種關係直覺想像成一種比較自由、比較不被戶籍制度綁住、甚至有點像「歐美伴侶制度」的生活方式。在今日的日本，「事實婚」也常常被描述成一種尊重多元價值、不拘泥於法律形式的「婚姻」選項。

創新冠疫情後新高！南韓去年入籍人數破1.1萬 過半來自中國大陸

韓聯社4日報導，南韓官方統計數據顯示，2025年共有逾1.1萬名外國人入籍韓國，其中過半來自中國大陸，均創下新冠疫情過後...

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，丹麥廣播公司(DR)3日公布民調，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有不到2...

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

外交事務(Foreign Affairs)期刊2日分析，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠遭到拔除，對許多觀察家來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。