海地進入新一波政治亂流 美軍艦抵外海展支持

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

海地領導階層力保政權，持續打擊暴力毒品幫派之際，美軍官員今天表示，美國多艘軍艦已抵達海地外海，展現對當地安全的承諾。

法新社報導，美國駐海地大使館在社群平台X發文指出，美國海軍史托克代爾號（USS Stockdale）、美國海岸防衛隊史東號（USCGC Stone）以及美國海岸防衛隊勤勉號（USCGC Diligence）已進入太子港灣，展現「美方對海地安全、穩定與更光明未來堅定不移的承諾」。

聲明指出，這支艦隊是依戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）的指示出動，作為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一環，美軍這場針對加勒比海及東太平洋疑似毒品走私者發起的打擊行動，迄今已造成超過100人喪生。

在經歷多年暴力與動盪後，過渡總統委員會（Presidential Transitional Council）在2月7日任期正式屆滿前，海地正進入新一階段的政治亂流。

幫派暴力迫前總理亨利（Ariel Henry）2024年辭職，加上海地自2016年以來一直未舉行選舉，政府在多數地區的統治權威正逐漸瓦解，造成安全、衛生與經濟的多重危機。

海地是西半球最赤貧國家，大片地區由敵對武裝幫派控制，這些幫派犯下謀殺、強暴與綁架等罪行。

美國近期宣布對被指控支持幫派的高層官員祭出最新簽證限制。

海地 美國 幫派
