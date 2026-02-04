快訊

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

聽新聞
0:00 / 0:00

高市若大勝「可能迫使中國回頭」？美籍學者：短期內不會

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日在東京附近的浦和市出席選舉造勢活動，為當地候選人站台發表演講。歐新社
日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日在東京附近的浦和市出席選舉造勢活動，為當地候選人站台發表演講。歐新社

日本首相高市早苗1月解散國會並宣布提前選舉，以尋求民意授權，外界普遍預期她可望取得壓倒性勝利。南華早報4日指出，高市預料將延續對中國大陸的強硬立場，但不會進一步升高雙邊緊張情勢；觀察人士也認為，北京短期內仍不太可能與高市政府展開實質接觸。

根據朝日新聞最新民調，高市內閣支持率為57%，自民黨可望在465席的眾院選舉中單獨大幅過半，與日本維新會共組的執政聯盟還可望突破310席，達到提出修憲動議所需的三分之二席次門檻。立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」選情低迷，總席次恐從兩黨選前合計167席腰斬至約80多席。

儘管預期將獲得民意授權，橫濱明治學院大學（Meiji Gakuin University）國際政治學教授密福特（Paul Midford）表示，高市不太可能對中國採取更具對抗性的立場。他說：「日本已經為她先前的『台灣有事』言論付出經濟代價，而她一直試圖非正式收回這些說法。」並補充指出，美國也曾勸阻她不要採取可能挑釁北京的進一步行動。

路透曾報導，日本現任與前任官員及政治分析家指出，高市若贏得巨大勝利，將向北京傳遞一個訊號，亦即中國的攻擊並未對其國內政治地位造成損害，而中方也可能重新思考目前對其施加的升級壓力行動。

一位日本資深官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能產生反效果，且中方試圖將高市塑造成復興軍國主義的「危險意識形態者」，在國際上並未獲得支持。這些因素最終可能迫使中國重新與日本接觸。

不過，密福特受訪時指出，即便高市大勝，也不會迫使中國在短期內重新與日本接觸。他說：「這需要某種經過精心設計的外交聲明，讓中國可以宣稱高市讓步，同時也讓她能宣稱自己立場堅定。」

日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）資深研究員紐沙姆（Grant Newsham）則認為，扎實的勝利將強化高市在外交與對外事務上的地位。他指出，中日爭端反而助長了高市的人氣，日本民眾將她的作為視為「強硬領導」。

他補充說，高市堅持己見，既未退讓，也未如以往日本政府那樣對北京釋出和解姿態；「如果她大勝，更不可能退卻。」

在美國方面，紐沙姆表示，高市理解日本的戰略利益取決於與華府的緊密關係，即便她在國內地位更為穩固，也不太可能對美國展現更強硬的態度。他說：「日本作為美國最大外國投資國的地位，使日本在與華府打交道時，擁有足夠穩固的立場。」

日本維新會 北京 美國 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日媒：日本政府協調在2月18日選出新首相

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本2025農林水產食品出口連13年創新高 對中國增7%

日本眾院大選即將登場！法人看好日股「選後紅利」看漲

相關新聞

高市若大勝「可能迫使中國回頭」？美籍學者：短期內不會

日本首相高市早苗1月解散國會並宣布提前選舉，以尋求民意授權，外界普遍預期她可望取得壓倒性勝利。南華早報4日指出，高市預料...

好想當月薪嬌妻？日本「事實婚」背後被洗白的制度史

很多人第一次認識到日本的「事實婚」制度，應該是前幾年大熱的日劇《月薪嬌妻》，並把這種關係直覺想像成一種比較自由、比較不被戶籍制度綁住、甚至有點像「歐美伴侶制度」的生活方式。在今日的日本，「事實婚」也常常被描述成一種尊重多元價值、不拘泥於法律形式的「婚姻」選項。

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本眾議院選舉進入白熱化。埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。日本首相、自民黨總裁高市早苗3日前往東...

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，丹麥廣播公司(DR)3日公布民調，高達6成丹麥民眾將美國視為「敵人」，只有不到2...

外交事務期刊：川普對台冷處理 讓習近平放心整肅

外交事務(Foreign Affairs)期刊2日分析，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠遭到拔除，對許多觀察家來...

川普會哥國總統「氣氛友好」 檯面下仍有小動作

川普總統3日在白宮與哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)會晤近兩小時，雙方形容此次會談氣氛友好，這與幾周前川普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。