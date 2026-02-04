委內瑞拉數千人遊行 要求釋放馬杜洛

數以千計委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在卡拉卡斯街頭遊行，要求釋放馬杜洛。馬杜洛先前在一次致命的美國軍事行動中被推翻。

人們高喊：「委內瑞拉需要尼可拉斯（馬杜洛）！」距他被推翻並帶往紐約接受毒品指控審判，已整整一個月。

臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）自那時起一直如履薄冰，既要爭取華盛頓的支持，又要維持政府內馬杜洛支持者及委內瑞拉民眾的支持。

多名示威者，其中許多人為公務員，手持馬杜洛及其夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）的照片。佛羅雷斯也在美國突襲行動中被扣押。

這場由政府號召的遊行延綿數百公尺，並有卡車播放音樂伴隨。

58歲市政員工貝德摩（Jose Perdomo）說：「我們感到困惑、悲傷、憤怒，情緒很複雜。」

他同時表示支持「臨時總統羅德里格斯所做的決定」，「早晚他們都必須釋放我們的總統」。

羅德里格斯曾是馬杜洛的堅定支持者，並擔任其副總統。美國總統川普表示，只要她遵循華盛頓的政策，特別是在開放委內瑞拉豐富石油資源方面，他願意與她合作。

在壓力之下，羅德里格斯已開始釋放政治犯，並允許私人資本進入委內瑞拉國有的碳氫化合物產業。