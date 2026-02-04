美伊談判傳臨時換地點！川普政府同意改阿曼 德黑蘭「只談核議題」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室簽署撥款法案，結束聯邦政府局部停擺後，向媒體發表談話。法新社
美國總統川普3日在白宮橢圓辦公室簽署撥款法案，結束聯邦政府局部停擺後，向媒體發表談話。法新社

波斯灣緊張局勢持續升高，美國與伊朗原訂於6日在土耳其舉行談判，德黑蘭方面據報已踩煞車，並主張將談判地點改至阿曼，也拒絕原本規劃的廣泛討論議程。一名阿拉伯消息人士向Axios透露，川普政府已同意伊朗提出的改地點要求。

路透稍早報導，一名區域消息人士3日表示，伊朗要求把兩國本週會談地點改在阿曼，而非原來的土耳其，並要求將討論範圍縮小為僅就核議題進行雙邊談判。該名知情人士指出，德黑蘭希望「改變談判形式，他們想要改變討論範圍」。

該名知情人士說：「他們只想與美國討論核議題，而美國則希望納入其他議題，例如彈道飛彈以及伊朗在該地區代理勢力的活動。」該人士並指出，德黑蘭目前只希望與美國進行雙邊會談，不再希望包括巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及及阿拉伯聯合大公國在內的多個區域國家部長如原先預期出席。

Axios報導，一名阿拉伯消息人士表示，川普政府已同意伊朗提出的要求，會談地點預期將改至阿曼。是否由該地區其他國家參與在阿曼舉行的會談，相關討論仍在進行中。白宮則拒絕對此發表評論。

伊朗消息人士日前向路透表示，川普為重啟談判提出三項條件：要求伊朗境內鈾濃縮歸零、限制德黑蘭的彈道飛彈計畫，以及終止對區域代理勢力的支持。伊朗長期以來表示，這三項要求均屬對其主權不可接受的侵犯，但兩名伊朗官員指出，教士政權統治者認為，相較於鈾濃縮，彈道飛彈計畫才是更大的障礙。一名伊朗官員並稱，談判不應設任何前提條件，德黑蘭願意在鈾濃縮問題上展現彈性。

伊朗 彈道飛彈 德黑蘭
