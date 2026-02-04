中東戰場凸顯科技落差 專家：美售台F-35機率增

快訊

中央社／ 洛杉磯3日專電

美國和伊朗局勢升溫，戰略分析師凱斯勒指出，中東戰場凸顯西方軍事科技優勢，中國高度關注科技落差；他研判，川普政府主導下，美國出售F-35戰機給台灣的機會提高。

華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（OrenKesler）接受中央社專訪，針對美伊衝突對印太局勢的啟示、美國總統川普政府未來的對台軍售走向，提出分析。

美國與伊朗在中東的緊張情勢升高，外界關注美軍是否因為部署中東而分身乏術，削弱在印太地區的威懾力。凱斯勒指出，美國作為全球軍事強權，絕對有能力應對多個區域的作戰。

他表示，中國正關注西方在中東戰場展現的軍事科技優勢，解放軍憂慮的不是兵力數量，而是戰場上的「科技差距」，這在海空作戰的情境下更為重要。

他分析，從烏克蘭戰爭到近期以色列對伊朗的打擊，中國軍方目睹了美製戰機、防空系統等西方科技，在對抗俄系與伊朗裝備時展現的巨大優勢。

他認為，台海若爆發衝突將以海空戰為主，這種「科技落差」將是決定勝負關鍵，這讓北京高度憂慮。在此背景下，凱斯勒研判，在川普（DonaldTrump）執政期間，出售F-35匿蹤戰機給台灣的機率上升。

凱斯勒分析，過去美國對售台F-35態度審慎，主要擔憂機密技術外流、不願過度刺激北京。然而，他指出川普看待軍售的角度不同。

「川普更像是一個商人，他想看到那些支票。」凱斯勒直言，相較於過去美國政府顧忌激怒中國，川普並不擔心與北京對立，「他甚至樂在其中」。

凱斯勒認為，川普以商業角度看待軍售、較少顧慮地緣政治風險，使F-35這類敏感軍售案的政治門檻降低。

但他警告，F-35代表中國最擔心的科技優勢，一旦美台推動此案，北京反應將比以往更激烈；「中國將試圖讓台灣付出高昂代價」，勢必升高軍事壓力，將其劃為不可跨越的紅線。

F-35為美國研發的第5代匿蹤戰機，經常被形容為「地表最強戰鬥機」，以其先進的隱形能力、尖端電子設備和多功能而聞名，能用來蒐集情報、深入敵方領土攻擊和進行空中纏鬥。

針對「疑美論」擔憂美軍無暇顧及台灣，凱斯勒予以駁斥。他強調，若中國將美軍航艦調往中東視為在台海出手的契機，將是嚴重誤判，因為美國軍力投射具有全球性，「絕對有能力同時在台灣海峽與伊朗作戰」。

