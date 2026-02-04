川普從國際組織退場 北京將遞補上位？

（德國之聲中文網）今年1月，在美國宣布退出66個多邊組織的同時，中國接續接待了來自加拿大、芬蘭與英國的領導人。其中，中國國家主席習近平在北京會晤英國首相斯塔默（Keir Starmer）時表示：「國際秩序受到嚴重衝擊」，並呼籲各方努力「建設一個平等有序的多極化世界」。

這樣的說法在中國的外交辭令並不罕見，但在美國逐步退出多邊機構的背景下，這個論調也變得更加耐人尋味。

當前，美國顯然放棄了多項聚焦氣候變遷、勞工與移民的倡議。這些領域都被總統川普形容為「覺醒派（woke）」倡議，並稱其「違背國家利益」。

與此同時，中國除了依然是這些多邊組織的成員外，也正獲得更廣泛的全球認可。

歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）引述一項國際調查稱，包括10個歐盟成員國在內的全球21個國家認為，中國的國際影響力將在未來十年持續上升。

德國智庫智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）的分析師宋高祖向DW表示，「過去中美之間的實力差距要明顯得多……但現在正變得越來越接近......美國仍然是世界上最強大的國家，但中國正在急起直追。」

為何全球南方對中國的雄心至關重要

「全球南方」（Global South）泛指全球各地的發展中與新興經濟體，長期以來在中國的全球戰略中扮演核心角色。其中最具代表性的策略之一，正是中國於2013年啟動的「一帶一路」倡議，這項龐大的基礎建設投資計畫，旨在將中國的影響力投射至亞洲、非洲、歐洲與拉丁美洲。

宋高祖稱，「一個領導者需要追隨者來支持或正當化其領導地位」，他也補充說，來自全球南方的支持，對中國在面對西方圍堵時是「關鍵的轉折點」。

今年初，中國公布了一系列數據，顯示在川普政府第二個任期加大對北京施壓的情況下，中國經濟仍展現韌性。相關數據包括2025年達到5%的經濟成長率，以及同年創下歷史新高的貿易順差。據報導，這些正面表現很大程度來自對非美國市場的出口，尤其是東南亞地區的出口成長。

然而，中國的戰略同樣伴隨著風險與限制。近年來，隨著金融風險上升、以及合作國家對債務負擔過重的憂慮加深，中國已將一帶一路計畫從大型、資本密集型的基礎建設項目，縮減為規模較小、目標更聚焦的投資。

「經濟是一個關鍵問題。中國的經濟能持續多久？又還能向其他國家提供什麼？」宋高祖說。

中俄朝的「交易式」結盟

中國與俄羅斯及北韓的緊密關係，也引發外界對威權政權夥伴關係加深，對國際舞台影響的擔憂。

習近平去年在北京的93大閱兵儀式上，與俄羅斯及北韓領導人會面，凸顯中國在政治與安全層面上，與這兩個鄰國的立場一致。

德國漢堡大學和平研究所研究員莫克裡（Sabine Mokry）指出，中國的每一個威權盟友都各自扮演不同角色，「中國政府正試圖評估，能從每一個政權獲得什麼。」

這種協調的具體成果就展現在聯合國大會上。近年來，中國在投票時的立場越來越和其盟友一致，尤其是在涉及人權與烏克蘭議題的決議上。

不過，莫克裡也稱，這種夥伴關係本質上仍然高度偏向交易性質，多半是來自於共同反對美國的立場，而非基於價值觀的一致。

莫克裡向DW表示，「如果有機會對外展示他們彼此合作的形象，他們當然會把握。但實際上，雙方仍存在根深蒂固的不信任。」

中國未急於取代美國？

近年來，中國持續強調自身是「負責任的穩定力量」，特別是與北京聲稱的美國「霸權主義」形成對比。

然而，分析人士認為，北京的最終目標並非以「中國版本」取代美國主導的世界秩序。相反地，中國政府的首要目標似乎是確保中國共產黨能夠持續執政。

「這並不是一種要接管世界的野心，」莫克裡說，她強調中國的動機「始終必須從政權存續的角度來理解」。

她以川普2016至2020年的第一任總統任期為例，當時美國同樣退出了多個國際組織。儘管外界普遍預期中國會趁勢填補領導真空，但中國卻盡可能避免主動爭取這些領導角色。

宋高祖也持同樣看法，認為中國不太可能接手美國退出的所有國際機構領導地位，除非這麼做能直接符合其國家安全利益。

逐步削弱美國在亞洲的影響力

分析人士主張，這種選擇性的接觸凸顯了中國更廣泛的目標，並非主導全球體系，而是削弱美國在中方認為具有戰略重要性的地區的影響力，尤其是亞太地區。

近幾個月來，中國加強了在台灣周邊以及南海的軍事活動；在南海問題上，中菲雙方因各自主張的領土權利而導致緊張局勢升溫。

莫克裡表示：「如果北京能在亞洲為所欲為，他們一定會非常滿意。」但她也補充說，美國在涉入亞洲事物的政策根深蒂固，短期難以改變。

