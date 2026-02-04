快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

日媒：日本政府協調在2月18日選出新首相

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日媒報導，日本政府與執政黨正在協調眾議院選舉本月8日投開票過後，於本月18日召開特別國會，並舉行首相指名選舉。當天選出的新首相預計立即組閣，並率領新內閣上路。

共同社3日引述數名消息人士披露上述消息。

日本政體屬多數黨組閣的「議院內閣制」，在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

新首相與新閣員在皇居（皇宮）接受首相任命儀式與閣員認證儀式後，代表日本政府的新團隊正式啟動。

報導指出，在新內閣上路之前，由高市內閣率領的政府決定特別國會召集日。眾議院投開票結束過後，朝野將召開協議會，並由內閣官房長官木原稔告知召集日，以及協商相關日程。

根據共同社調查的眾議院選舉最終階段選情，自民黨有望取得單獨過半席次，有相當高的機率與日本維新會繼續聯合執政。

若是執政黨勝出，日本首相高市早苗也會先率領內閣總辭，然後再舉行首相指名選舉。報導指出，高市很可能會在特別國會被指名為日本第105任首相。

首相 日本維新會 內閣
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗太強…他指這選區無選舉氣氛 全力為準黑馬站台：有望巨大勝利

亞太股票型基金犀利 今年來漲逾一成 較台股、黃金等商品更勝一籌

限韓令有望解除？陸大使：就循序開展文化交流達重要共識

民調樂觀 高市考慮「自衛隊入憲」 非核3原則也可能修改

相關新聞

淫魔艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

日媒：暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴

再互槓！西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

全球首富馬斯克日前曾因西班牙政府讓約50萬名無證外籍人士取得合法身分，與總理桑傑士（Pedro Sánchez）隔空交火...

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本眾議院選舉進入白熱化。埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。日本首相、自民黨總裁高市早苗3日前往東...

英相訪中挨批軟弱 保守黨：帶回Labubu卻無成果

英國保守黨領袖巴登諾克在下議院批評首相施凱爾對中採取「軟弱且短視」的作法，並說施凱爾日前的訪中行程除了帶回「Labubu...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。