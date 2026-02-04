赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉 高市早苗所到之處掀旋風

日本眾議院選舉進入白熱化。埼玉縣共有16個選舉區、55名候選人參選，戰況備受關注。日本首相、自民黨總裁高市早苗3日前往東松山市，為在第10選區再度投入選戰的「台灣女婿」山口晉站台助選，吸引大批支持民眾到場，「早苗旋風」再度掀起人潮。

儘管當天是平日上午，氣溫不到攝氏5度，但在活動開始前1小時，已有不少支持者排隊等候安檢進場。隨著開場時間逼近，會場迅速爆滿，無法入場的民眾在警方引導下在對街觀看，鄰近會場的車站月台上也擠滿人潮。

高市早苗車隊在群眾夾道歡迎中抵達，她登上選舉宣傳車的瞬間，現場氣氛達到最高潮。

高市在演說中回顧，她與山口晉認識已久。她擔任總務大臣期間，山口晉曾任官房長官秘書官，兩人在因應水患時曾實際合作過，她親眼見證山口的執行力，也清楚他始終把「守護人民、守護國家、守護地方」放在心中，這正是她選擇全力支持他的原因。

高市也再次提到自民黨此次眾院選舉的主軸口號「讓日本列島變得富足」。她表示，希望打造能持續經濟成長的日本，也不讓地方被遺忘，因此多次挑戰自民黨總裁選舉，最終成功執政。她並重申，若自民黨與日本維新會合計席次未能過半，她將辭去內閣總理大臣職務，但同時向選民喊話，「請讓我繼續做下去。」

高市強調，埼玉第10選區選民對山口晉的支持，不只是攸關一席眾議員席次，更影響中央政策能否持續、穩定落實到地方，呼籲選民將關鍵一票託付給山口晉，讓中央與地方的合作得以延續。

高市早苗演說時，高舉的右手手指明顯有繃帶纏繞。她先前曾表示，類風濕關節炎因為選戰中與熱情選民握手被拉扯復發。

本次眾院選舉，埼玉縣各選區戰況分歧。第9區與第12區呈現主要政黨候選人一對一對決；第11區、第13區則出現多名不同政黨的新舊候選人投入，形成多方混戰。部分選區中，日本維新會或共產黨未再提名候選人，也讓選戰結構與前次選舉有所不同。在此情況下，各政黨普遍將資源集中於勝負差距較小、具翻盤可能的關鍵選區。

埼玉第10選區涵蓋東松山市、坂戶市及比企郡多個町村。此區本次參選者與前次選舉相同，為71歲的中道改革聯合現任眾議員坂本祐之輔，以及43歲的自民黨前任眾議員山口晉，雙方展開第3度正面對決。

回顧過往戰績，2021年的前前次選舉中，山口晉以些微差距勝出，坂本則以比例代表方式復活；而前次選舉則由坂本祐之輔取勝。此次相隔1年多再戰，勝負仍難預料。

山口晉在演說時表示，過去1年3個月來，他持續走訪第10選區各地，從車站、商店街到地方活動，直接傾聽居民心聲。他指出，許多民眾最關心的仍是物價上漲、生活負擔與地方產業的未來，希望能將這些聲音帶進國政。

他也表示，日本的未來必須由懷抱夢想的年輕世代來打造，這正是他持續投入政治與國會工作的理由，希望選民給他機會，繼續為地方、也為日本努力。

演說尾聲，山口晉一度因嗓音沙啞而無法出聲，隨後登場的高市早苗則在一旁以關切目光注視。

活動結束後，高市早苗在社群平台X貼出與山口晉的合影，再次呼籲選民支持，表示「各位對山口晉先生的支持，就是給我高市早苗最大的力量」，全力催票。

隨著2月8日投開票日逼近，埼玉縣各選區選戰持續升溫。在競爭激烈的第10選區，自民黨與中道改革聯合之間的勝負，將再次由選民決定，結果也被視為觀察埼玉縣整體選情的重要指標之一。