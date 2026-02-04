快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
微軟共同創辦人比爾．蓋茲（右）與前妻梅琳達。資料照片。路透
美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．蓋茲曾在與「俄羅斯女孩們」發生性行為後，試圖向妻子梅琳達隱瞞自己染上性病。梅琳達近日受訪時公開與前夫切割，並表示凡在檔案中被點名的人，包括她的前夫，都有責任出面說清楚。

金融時報當時報導，艾普斯坦似乎因蓋茲結束雙方關係而心生不滿。信中寫道：「雪上加霜的是，你隨後還懇求我刪除那些關於你染上性病（STD）的電子郵件、你要求我提供可偷偷讓梅琳達服用的抗生素，以及對你生殖器的描述。」

另有一封電郵則聲稱，他曾被要求、也錯誤地默許參與一些行為，內容從道德上不妥到倫理上有問題，包括協助蓋茲取得藥物處理前述性病相關問題、協助他與有夫之婦幽會，以及被要求為橋牌比賽提供藥物。蓋茲的發言人否認相關說法，稱這些指控「絕對荒謬且完全錯誤」。

每日郵報報導，梅琳達在3日播出的NPR《Wild Card》播客節目中表示，她對艾普斯坦的受害者感到非常難過。她一邊搖頭一邊說：「我想我們整個社會正在經歷一場清算。沒有任何女孩，應該被艾普斯坦以及他周圍各種人物置於那樣的處境中。」

她補充說：「這令人心碎到難以承受。我記得自己也曾處在那些女孩的年紀，也記得我的女兒們經歷過那樣的年紀。對我而言，每當這些細節被提起時，都是一種難以承受的個人感受，因為那會喚起我婚姻中一些非常痛苦的記憶。」

梅琳達隨後話鋒一轉，對主持人馬丁（Rachel Martin）表示，自己與新曝光的內容毫無關係。她說：「我刻意將這些事情放下，並繼續往前走。現在的人生正處在一個出乎意料、卻很美好的階段。至於仍然存在的那些疑問，我不知道，也無法完全了解，相關問題屬於那些人，包括我的前夫。」

她強調：「該回答這些問題的人是他們，不是我。」補充說：「我很高興能夠遠離這一切紛擾。」

當主持人進一步詢問，對於近日有關蓋茲涉嫌婚外情的新細節曝光有何感受時，她回應說：「難過。只是難以置信的難過。」

再互槓!西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

全球首富馬斯克日前曾因西班牙政府讓約50萬名無證外籍人士取得合法身分，與總理桑傑士（Pedro Sánchez）隔空交火...

想當艾普斯坦「寵物」?安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子...

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普「打臉」:普亭已履約停火

在烏克蘭即將面臨極端寒流之際，美國總統川普日前證實，曾親自請求俄羅斯總統普亭，暫停對基輔等城鎮與能源設施的攻擊一周，普亭...

從資深顧問到「影子國務卿」,川普女婿庫許納的定位與角色

在川普第二任政府中，庫許納已從第一任期的「資深顧問」進化為實質上的「影子國務卿」。庫許納代表的是新型態的權力運作——在川普第二任期下，總統親信可以繞過建制派官僚，將地緣政治簡化為可量化的利益交換。本文將深入剖析庫許納在川普第二任政府中的特殊角色，以及他如何將「房地產開發思維」注入美國的外交政策之中，並探討這背後龐大的金權衝突。

艾普斯坦檔案指比爾蓋茲涉婚外情染性病 前妻梅琳達回應了

美國司法部1月底發布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件聲稱，微軟共同創辦人比爾．...

日媒:暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴

