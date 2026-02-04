日媒：暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

快訊

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴。路透
日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴。路透

日本媒體今天報導，2022年槍殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也已對其終身監禁判決提出上訴。

現年45歲的山上徹也當年持自製改造槍枝，對正在街頭發表助選演說的安倍發動近距離攻擊，一審被奈良地方法院判處無期徒刑

共同社、每日新聞、時事通信社及每日放送等日本主要媒體報導，山上的律師團隊已於今天正式提起上訴。法新社無法立即與山上的辯護律師取得聯繫。

安倍遇刺身亡，日本全國陷入震驚與哀傷，也引起外界關注部分保守派議員與宗教團體統一教（Unification Church）之間的關係。

山上的辯護團隊主張，山上襲擊安倍的動機，與母親盲目向統一教捐款、導致家庭破產有關，引發部分日本民眾同情。

安倍曾在一些統一教相關團體主辦的活動中發表演說，而這個教派也曾在選舉中支持他所屬的自民黨。

安倍晉三 日本 無期徒刑
